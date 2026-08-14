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Рубль может попытаться скорректировать падение предыдущих недель

Рубль может попытаться скорректировать падение предыдущих недель - 14.08.2026, ПРАЙМ

Рубль может попытаться скорректировать падение предыдущих недель

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил повышаться, несколько замедлив темпы, и вышел в район... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T22:27+0300

2026-08-14T22:27+0300

2026-08-14T22:27+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил повышаться, несколько замедлив темпы, и вышел в район отметки 12,5 рубля.Волатильность курса снизилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,12-12,55 рубля за юань. То есть валюта КНР обновила максимум с 20 марта.Курс юаня рос все четыре дня на неделе и снижался один. В итоге китайская валюта выросла третью неделю подряд.Негативом для рубля могло стать наращивание импорта, повышающего спрос на валюту на фоне внеплановых ремонтов НПЗ. Возможно, продолжил играть свою роль рост спроса на валюту в сезон летних отпусков.Это происходило при одновременно упавшем экспорте – из-за снижения в июне- начале июля цен на нефть. Выручка экспортеров поступает с лагом в несколько недель.Впрочем, стоимость валюты на денежном рынке осталась невысокой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,54% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,81% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,54 - +1,78%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю подскочил на 30 копеек и составил 12,54 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 2,37 рубля до 84,54 рубля, а евро - на 2,67 рубля до 97,51 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 7,49 тысячи рублей, против 6,84 тысячи неделей ранее.Юань продолжил восхождениеКитайская валюта в первой половине недели попробовала консолидироваться в середине диапазона 12-12,5 рубля. Однако затем рост продолжился в направлении его верхней границы.Игроки рынка анализировали значимые для рубля новости. В частности, ЦБ РФ оценил, что чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в июле упали на 19,9% к июню - до 22,2 миллиарда долларов. При этом чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в июле составили лишь 2,2 миллиарда долларов, сократившись с 7,6 миллиарда в июне и 10,9 миллиарда в мае.Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке за июль снизились на 28,1% относительно предыдущего месяца - до 97,1 миллиарда рублей. А объем торгов валютой на российском рынке снизился до 14,7 триллиона рублей в июле с 16,8 триллиона рублей в июне.Трансграничные нетто-переводы физических лиц в июне 2026 года продолжили расти: валютные переводы увеличились на 50 миллиардов рублей и составили 144 миллиарда рублей, а рублевые выросли на 12 миллиардов рублей, до 177 миллиардов рублей, отметил ЦБ.Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 313,3 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 6,5 миллиарда долларов или на 2,1%, также оценил ЦБ РФ.ПрогнозыВ конце недели курс юаня к рублю усилил рост и обновил максимум с 20 марта – выше 12,5 рубля. Свою роль, видимо, сыграло усилившееся падение российского фондового рынка из-за сложной геополитики. Возможно, что некоторые игроки усилили спрос на валютные активы, выводя средства из фондовых.Между тем, положительное сальдо внешней торговли России товарами в июне 2026 года увеличилось на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,461 миллиарда долларов, оценил ЦБ РФ.Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне выросло до 34,1 миллиарда долларов с 20,4 миллиарда за аналогичный период прошлого годаТаким образом, фундаментальные факторы остаются благоприятными для рубля. В итоге по рынку может пройти коррекция курсов инвалют вниз. Возможно, это произойдет после попыток рублевых "медведей" обновить максимум текущего года в районе отметки 12,65 рубля за юань, но затем его курс вернется к проторговке диапазона 12-12,5 рубля.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "ПРАЙМ".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, нпз, китай, рынок, рубль, юань, евро, доллар, нефть, мосбиржа