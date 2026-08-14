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Российский рынок акций падает на фоне геополитики
Российский рынок акций падает на фоне геополитики - 14.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций падает на фоне геополитики
Российский рынок акций падает днем пятницы, теряя остатки роста, которой удалось продемонстрировать с начала августа на фоне отсутствия позитива в геополитике,... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:57+0300
2026-08-14T14:57+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций падает днем пятницы, теряя остатки роста, которой удалось продемонстрировать с начала августа на фоне отсутствия позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.44 мск снижался на 3,25% - до 2 159,51 пункта. Ниже 2200 пунктов индекс оказался впервые с конца июля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,7%, до 87,68 доллара за баррель. "По состоянию на 14 августа российский рынок акций продолжает снижаться... После неудачной попытки закрепиться выше 2300 пунктов рынок вновь перешел к коррекции", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". "Очевидных предпосылок для ослабления индексов не наблюдается на поверхности, скорее, наоборот. Нефтяные котировки остаются на относительно высоком уровне, рубль – на минимумах с марта текущего года, поступающие в августе корпоративные результаты в целом носят позитивный характер, за некоторыми исключениями... Тем не менее инвесторы предпочитают сокращать позиции в акциях, возможно, на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие несколько недель", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". Если сегодня и за выходные не появится позитивных новостей из области геополитики, то рынок может начать следующую торговую неделю в минусе, считает Наталья Мильчакова из Freedom Global. Лидеры роста и снижения "Котировки акций ДЭК (+3,54%), скорее всего, могли вырасти после завершения выплаты дивидендов в конце июля в связи с тем, что инвесторы начали реинвестировать в эти бумаги полученные дивиденды", - отмечает Мильчакова. Также растут акции "Циана" (+1,61%) и "ПИКа" (+0,87%). В лидерах снижения – акции "Русагро" (−5,35%), "Соллерса" (−5,19%), "Ренессанса" (−4,99%), "Сегежи" (−4,75%) и "Башнефти" (−4,70%). Прогнозы Вершинин ожидает закрытия в "красной зоне". "Риск дальнейшего снижения по индексу Мосбиржи может оказаться ограниченным, учитывая благоприятно сочетание перечисленных выше факторов, и индекс Мосбиржи может найти поддержку уже на текущих уровнях или вблизи 2100 пунктов", - прогнозирует Дудников.
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ПРАЙМ
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рынок, торги, акции, мосбиржа, финам, циан
Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, Финам, ЦИАН
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций падает днем пятницы, теряя остатки роста, которой удалось продемонстрировать с начала августа на фоне отсутствия позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи
к 14.44 мск снижался на 3,25% - до 2 159,51 пункта. Ниже 2200 пунктов индекс оказался впервые с конца июля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,7%, до 87,68 доллара за баррель.
"По состоянию на 14 августа российский рынок акций продолжает снижаться... После неудачной попытки закрепиться выше 2300 пунктов рынок вновь перешел к коррекции", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам"
.
"Очевидных предпосылок для ослабления индексов не наблюдается на поверхности, скорее, наоборот. Нефтяные котировки остаются на относительно высоком уровне, рубль – на минимумах с марта текущего года, поступающие в августе корпоративные результаты в целом носят позитивный характер, за некоторыми исключениями... Тем не менее инвесторы предпочитают сокращать позиции в акциях, возможно, на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие несколько недель", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер".
Если сегодня и за выходные не появится позитивных новостей из области геополитики, то рынок может начать следующую торговую неделю в минусе, считает Наталья Мильчакова из Freedom Global.
"Котировки акций ДЭК (+3,54%), скорее всего, могли вырасти после завершения выплаты дивидендов в конце июля в связи с тем, что инвесторы начали реинвестировать в эти бумаги полученные дивиденды", - отмечает Мильчакова.
Также растут акции "Циана
" (+1,61%) и "ПИКа
" (+0,87%).
В лидерах снижения – акции "Русагро
" (−5,35%), "Соллерса" (−5,19%), "Ренессанса" (−4,99%), "Сегежи" (−4,75%) и "Башнефти
" (−4,70%).
Вершинин ожидает закрытия в "красной зоне".
"Риск дальнейшего снижения по индексу Мосбиржи может оказаться ограниченным, учитывая благоприятно сочетание перечисленных выше факторов, и индекс Мосбиржи может найти поддержку уже на текущих уровнях или вблизи 2100 пунктов", - прогнозирует Дудников.