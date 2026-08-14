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Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекорда, пишет Reuters
Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекорда, пишет Reuters - 14.08.2026, ПРАЙМ
Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекорда, пишет Reuters
Доля России в индийском импорте нефти в июле составила 2,47 миллиона баррелей в сутки, достигнув отметки в 50,83% от всех поставок энергоресурса, пишет Reuters. | 14.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Доля России в индийском импорте нефти в июле составила 2,47 миллиона баррелей в сутки, достигнув отметки в 50,83% от всех поставок энергоресурса, пишет Reuters."В июле импорт российской нефти в Индию вырос на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизился на 4,8% по сравнению с рекордным показателем июня в 2,6 миллиона баррелей в сутки", — сообщило издание.По словам журналистов, в январе индийские нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать импорт российской нефти, чтобы избежать повышения американских пошлин. Однако перебои в поставках с Ближнего Востока, вызванные войной США с Ираном, вынудили НПЗ продолжить закупки в России.По данным МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июле составил 6,97 миллиона баррелей в сутки, сократившись по сравнению с июнем на 630 тысяч баррелей в сутки, а по сравнению с июлем прошлого года - на 420 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, доходы России от поставок нефти составили 13,8 миллиарда долларов, что на 720 миллионов долларов ниже показателя июля прошлого года, следует из доклада агентства.
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нпз, россия, нефть, индия
Энергетика, НПЗ, РОССИЯ, Нефть, ИНДИЯ
Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекорда, пишет Reuters
Reuters: доля России в импорте нефти в Индию в июле достигла рекордного уровня