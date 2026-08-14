Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекорда, пишет Reuters - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260814/neft-872316764.html
Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекорда, пишет Reuters
Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекорда, пишет Reuters - 14.08.2026, ПРАЙМ
Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекорда, пишет Reuters
Доля России в индийском импорте нефти в июле составила 2,47 миллиона баррелей в сутки, достигнув отметки в 50,83% от всех поставок энергоресурса, пишет Reuters. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:36+0300
2026-08-14T14:36+0300
энергетика
нпз
россия
нефть
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Доля России в индийском импорте нефти в июле составила 2,47 миллиона баррелей в сутки, достигнув отметки в 50,83% от всех поставок энергоресурса, пишет Reuters."В июле импорт российской нефти в Индию вырос на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизился на 4,8% по сравнению с рекордным показателем июня в 2,6 миллиона баррелей в сутки", — сообщило издание.По словам журналистов, в январе индийские нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать импорт российской нефти, чтобы избежать повышения американских пошлин. Однако перебои в поставках с Ближнего Востока, вызванные войной США с Ираном, вынудили НПЗ продолжить закупки в России.По данным МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июле составил 6,97 миллиона баррелей в сутки, сократившись по сравнению с июнем на 630 тысяч баррелей в сутки, а по сравнению с июлем прошлого года - на 420 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, доходы России от поставок нефти составили 13,8 миллиарда долларов, что на 720 миллионов долларов ниже показателя июля прошлого года, следует из доклада агентства.
https://1prime.ru/20260806/neft-872105620.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нпз, россия, нефть, индия
Энергетика, НПЗ, РОССИЯ, Нефть, ИНДИЯ
14:36 14.08.2026
 
Доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекорда, пишет Reuters

Reuters: доля России в импорте нефти в Индию в июле достигла рекордного уровня

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Доля России в индийском импорте нефти в июле составила 2,47 миллиона баррелей в сутки, достигнув отметки в 50,83% от всех поставок энергоресурса, пишет Reuters.
"В июле импорт российской нефти в Индию вырос на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизился на 4,8% по сравнению с рекордным показателем июня в 2,6 миллиона баррелей в сутки", — сообщило издание.
По словам журналистов, в январе индийские нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать импорт российской нефти, чтобы избежать повышения американских пошлин. Однако перебои в поставках с Ближнего Востока, вызванные войной США с Ираном, вынудили НПЗ продолжить закупки в России.
По данным МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июле составил 6,97 миллиона баррелей в сутки, сократившись по сравнению с июнем на 630 тысяч баррелей в сутки, а по сравнению с июлем прошлого года - на 420 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, доходы России от поставок нефти составили 13,8 миллиарда долларов, что на 720 миллионов долларов ниже показателя июля прошлого года, следует из доклада агентства.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
Саудовская нефть исчезла из США: импорт упал до нуля впервые с 1985 года
6 августа, 22:15
 
ЭнергетикаНПЗРОССИЯНефтьИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала