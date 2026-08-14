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Новак поручил усилить обеспечение топливом регионов
Новак поручил усилить обеспечение топливом регионов - 14.08.2026, ПРАЙМ
Новак поручил усилить обеспечение топливом регионов
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:09+0300
2026-08-14T19:09+0300
2026-08-14T19:13+0300
нефть
александр новак
минсельхоз
минвостокразвития
топливо
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация, сообщило правительство России. Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Представитель Минэнерго на встрече сообщил, что в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС, отмечается в сообщении. "Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация", - говорится в сообщении кабмина.
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нефть, александр новак, минсельхоз, минвостокразвития, топливо
Нефть, Александр Новак, Минсельхоз, Минвостокразвития, топливо
Новак поручил усилить обеспечение топливом регионов
Вице-премьер Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов