"Как из ведра". Поставки нефти с Ближнего Востока обходятся еще дороже
Bloomberg: Спутники фиксируют пятна у берегов Омана и Ирана на фоне перевозок через Ормуз
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. За последние пять месяцев войны с Ираном ближневосточные производители нефти приложили огромные усилия, чтобы удовлетворить мировой спрос. Теперь нефтяные пятна выносятся на берег по всему региону, демонстрируя экологическую цену этих усилий, пишет Bloomberg.
Даже в самые ожесточенные периоды конфликта страны Персидского залива во главе с ОАЭ продолжали использовать маршрут через Ормузский пролив. Суда — часто с выключенными транспондерами, чтобы скрыть свои перемещения, — сыграли ключевую роль в сдерживании глобальной инфляции, обеспечивая поставки сырья на мировые рынки. Однако с продолжением спорадических атак риски для танкеров и других перевозчиков стали очевидны.
На иранской стороне пролива, возле острова Кешм, спутниковые снимки показывают темное вытянутое пятно вдоль побережья. Местные власти борются с разливом рядом с крупной охраняемой природной территорией, где ущерб экологии может быть особенно серьезным. Еще одно пятно простирается возле Фуджейры — крупного нефтяного и бункеровочного центра у юго-западного входа в пролив.
"Мы начинаем видеть действительно крупные разливы нефти", — заявил Джон Амос, генеральный директор SkyTruth, некоммерческой организации, специализирующейся на использовании спутниковых данных для отслеживания экологических рисков. По его оценке, площадь пятен достигает как минимум 60 квадратных километров.
Отдельная угроза — санкционный танкер с российской нефтью, севший на мель у южного побережья Омана. В последние недели он сбрасывал нефть в море возле заповедных островов Халланият, а сезонный муссон лишь усугубляет опасность экологической катастрофы. Эксперты опасаются, что разлив может нанести непоправимый ущерб морской фауне и прибрежным экосистемам.