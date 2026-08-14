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"Как из ведра". Поставки нефти с Ближнего Востока обходятся еще дороже - 14.08.2026, ПРАЙМ
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"Как из ведра". Поставки нефти с Ближнего Востока обходятся еще дороже
"Как из ведра". Поставки нефти с Ближнего Востока обходятся еще дороже - 14.08.2026, ПРАЙМ
"Как из ведра". Поставки нефти с Ближнего Востока обходятся еще дороже
За последние пять месяцев войны с Ираном ближневосточные производители нефти приложили огромные усилия, чтобы удовлетворить мировой спрос. Теперь нефтяные пятна | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T15:48+0300
2026-08-14T16:30+0300
нефть
мировая экономика
персидский залив
ормузский пролив
иран
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. За последние пять месяцев войны с Ираном ближневосточные производители нефти приложили огромные усилия, чтобы удовлетворить мировой спрос. Теперь нефтяные пятна выносятся на берег по всему региону, демонстрируя экологическую цену этих усилий, пишет Bloomberg.Даже в самые ожесточенные периоды конфликта страны Персидского залива во главе с ОАЭ продолжали использовать маршрут через Ормузский пролив. Суда — часто с выключенными транспондерами, чтобы скрыть свои перемещения, — сыграли ключевую роль в сдерживании глобальной инфляции, обеспечивая поставки сырья на мировые рынки. Однако с продолжением спорадических атак риски для танкеров и других перевозчиков стали очевидны.На иранской стороне пролива, возле острова Кешм, спутниковые снимки показывают темное вытянутое пятно вдоль побережья. Местные власти борются с разливом рядом с крупной охраняемой природной территорией, где ущерб экологии может быть особенно серьезным. Еще одно пятно простирается возле Фуджейры — крупного нефтяного и бункеровочного центра у юго-западного входа в пролив."Мы начинаем видеть действительно крупные разливы нефти", — заявил Джон Амос, генеральный директор SkyTruth, некоммерческой организации, специализирующейся на использовании спутниковых данных для отслеживания экологических рисков. По его оценке, площадь пятен достигает как минимум 60 квадратных километров.Отдельная угроза — санкционный танкер с российской нефтью, севший на мель у южного побережья Омана. В последние недели он сбрасывал нефть в море возле заповедных островов Халланият, а сезонный муссон лишь усугубляет опасность экологической катастрофы. Эксперты опасаются, что разлив может нанести непоправимый ущерб морской фауне и прибрежным экосистемам.
персидский залив
ормузский пролив
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нефть, мировая экономика, персидский залив, ормузский пролив, иран
Нефть, Мировая экономика, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Ормузский пролив, ИРАН
15:48 14.08.2026 (обновлено: 16:30 14.08.2026)
 
"Как из ведра". Поставки нефти с Ближнего Востока обходятся еще дороже

Bloomberg: Спутники фиксируют пятна у берегов Омана и Ирана на фоне перевозок через Ормуз

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк" Работа нефтяных станков - качалок
 Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. За последние пять месяцев войны с Ираном ближневосточные производители нефти приложили огромные усилия, чтобы удовлетворить мировой спрос. Теперь нефтяные пятна выносятся на берег по всему региону, демонстрируя экологическую цену этих усилий, пишет Bloomberg.
Даже в самые ожесточенные периоды конфликта страны Персидского залива во главе с ОАЭ продолжали использовать маршрут через Ормузский пролив. Суда — часто с выключенными транспондерами, чтобы скрыть свои перемещения, — сыграли ключевую роль в сдерживании глобальной инфляции, обеспечивая поставки сырья на мировые рынки. Однако с продолжением спорадических атак риски для танкеров и других перевозчиков стали очевидны.
На иранской стороне пролива, возле острова Кешм, спутниковые снимки показывают темное вытянутое пятно вдоль побережья. Местные власти борются с разливом рядом с крупной охраняемой природной территорией, где ущерб экологии может быть особенно серьезным. Еще одно пятно простирается возле Фуджейры — крупного нефтяного и бункеровочного центра у юго-западного входа в пролив.
"Мы начинаем видеть действительно крупные разливы нефти", — заявил Джон Амос, генеральный директор SkyTruth, некоммерческой организации, специализирующейся на использовании спутниковых данных для отслеживания экологических рисков. По его оценке, площадь пятен достигает как минимум 60 квадратных километров.
Отдельная угроза — санкционный танкер с российской нефтью, севший на мель у южного побережья Омана. В последние недели он сбрасывал нефть в море возле заповедных островов Халланият, а сезонный муссон лишь усугубляет опасность экологической катастрофы. Эксперты опасаются, что разлив может нанести непоправимый ущерб морской фауне и прибрежным экосистемам.
 
НефтьМировая экономикаПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОрмузский проливИРАН
 
 
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