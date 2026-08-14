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Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" в I полугодии сократилась в 2,8 раза

Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" в I полугодии сократилась в 2,8 раза - 14.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" в I полугодии сократилась в 2,8 раза

Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по РСБУ в первом полугодии 2026 года сократилась в 2,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составила 802,573... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T15:09+0300

2026-08-14T15:09+0300

2026-08-14T15:09+0300

бизнес

россия

эл5-энерго

лукойл

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по РСБУ в первом полугодии 2026 года сократилась в 2,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составила 802,573 миллиона рублей, следует из отчетности компании. Выручка "ЭЛ5-Энерго" за первые шесть месяцев увеличилась на 24,8%, до 41,97 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 37,551 миллиарда рублей, что примерно на 26,4% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Валовая прибыль выросла на 12,9%, до 4,419 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 3,786 миллиарда рублей, что на 11,2% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Прибыль до налогообложения снизилась в 2,4 раза, до 1,375 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня текущего года увеличились до 14,975 миллиарда рублей с 8,722 миллиарда рублей на 31 декабря 2025 года. Краткосрочные обязательства компании выросли до 26,044 миллиарда рублей с 18,995 миллиарда рублей. В апреле "ЭЛ5-Энерго" заявило, что компания завершила процесс реорганизации путем присоединения других энергетических активов "Лукойла" - "ВДК-Энерго" и "Лукойл-Экоэнерго". Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции - Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт выработки электроэнергии и 1,8 Гкал.ч - тепла.

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бизнес, россия, эл5-энерго, лукойл