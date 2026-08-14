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Акции Reddit дорожают на предторгах в США на 11% - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Акции Reddit дорожают на предторгах в США на 11%
Акции Reddit дорожают на предторгах в США на 11% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Акции Reddit дорожают на предторгах в США на 11%
Акции американской социальной сети Reddit растут в цене на пятничных предторгах в США на 11% после сообщения о том, что бумаги компании будут включены в индекс... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:00+0300
2026-08-14T16:00+0300
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reddit
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Акции американской социальной сети Reddit растут в цене на пятничных предторгах в США на 11% после сообщения о том, что бумаги компании будут включены в индекс широкого рынка S&P 500. По состоянию на 15.28 мск до открытия торгов пятницы акции дорожали на 11,31%, до 176,01 доллара. В четверг бумаги компании выросли в цене на 3,04%, до 158,12 доллара. В четверг S&P Dow Jones Indices в своем пресс-релизе объявил о том, что акции Reddit будут включены в индекс широкого рынка S&P 500 вместо бумаг американского инвестиционного фонда недвижимости AvalonBay Communities. Решение вступит в силу до открытия торгов 18 августа, уточняется в сообщении. Reddit - американская социальная сеть, основанная в 2005 году. Она поддерживает сайт, сочетающий черты собственно соцсети, а также форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию.
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рынок, торги, акции, сша, reddit
Рынок, Торги, Акции, США, Reddit
16:00 14.08.2026
 
Акции Reddit дорожают на предторгах в США на 11%

Акции Reddit растут в цене на предторгах в США на 11%

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Акции американской социальной сети Reddit растут в цене на пятничных предторгах в США на 11% после сообщения о том, что бумаги компании будут включены в индекс широкого рынка S&P 500.
По состоянию на 15.28 мск до открытия торгов пятницы акции дорожали на 11,31%, до 176,01 доллара. В четверг бумаги компании выросли в цене на 3,04%, до 158,12 доллара.
В четверг S&P Dow Jones Indices в своем пресс-релизе объявил о том, что акции Reddit будут включены в индекс широкого рынка S&P 500 вместо бумаг американского инвестиционного фонда недвижимости AvalonBay Communities. Решение вступит в силу до открытия торгов 18 августа, уточняется в сообщении.
Reddit - американская социальная сеть, основанная в 2005 году. Она поддерживает сайт, сочетающий черты собственно соцсети, а также форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию.
 
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