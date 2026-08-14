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Таиланд призвал ускорить создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Таиланд призвал ускорить создание зоны свободной торговли с ЕАЭС - 14.08.2026, ПРАЙМ
Таиланд призвал ускорить создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Таиланд выступает за активизацию работы по заключению соглашения о свободной торговле (ЗСТ) с ЕАЭС, заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T15:12+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Таиланд выступает за активизацию работы по заключению соглашения о свободной торговле (ЗСТ) с ЕАЭС, заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео. "Таиланд поддерживает идею заключения соглашения о свободной торговле (с ЕАЭС - ред.) и считает, что необходимо переходить от слов к действиям", - сказал министр на пленарном заседании девятой смешанной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. По его словам, заключение соглашения поспособствует развитию торговых отношений между Таиландом, ЕАЭС, странами АСЕАН и Россией. "Наша страна выражает оптимизм и считает возможным усиление укрепления наших (с Россией - ред.) отношений", - уточнил Сихасак Пхуангкеткео. Как отметил министр, развитию двусторонних контактов, в частности, послужила прошедшая встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН. Также активно взаимодействуют частные сектора экономик двух стран, добавил он.
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Мировая экономика, РОССИЯ, ТАИЛАНД, КАЗАНЬ, Владимир Путин, ЕАЭС, АСЕАН
Таиланд призвал ускорить создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Зампремьера Пхуангкеткео: Таиланд выступает за активизацию работы по ЗСТ с ЕАЭС