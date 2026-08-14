Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть растут на 1% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/tseny-872405431.html
Мировые цены на нефть растут на 1%
Мировые цены на нефть растут на 1% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут на 1%
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, неделю котировки также готовятся завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:41+0300
2026-08-14T20:41+0300
нефть
рынок
ближний восток
ормузский пролив
красное море
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872405431.jpg?1786729289
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, неделю котировки также готовятся завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 88,29 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,19%, до 82,22 доллара за баррель. С понедельника марка Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 5%. При этом в предыдущие недели обе марки нефти дешевели. Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке. "Отсутствие долгосрочного соглашения по Ормузскому проливу и сохраняющиеся угрозы как в Ормузе, так и в Красном море должны привести к тому, что в цены на нефть будет заложена значительная геополитическая надбавка", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика MUFG Суджин Ким (Soojin Kim). Кроме того, в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 августа их число увеличилось на одну - до 455 установок.
ближний восток
ормузский пролив
красное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, ближний восток, ормузский пролив, красное море
Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Красное море
20:41 14.08.2026
 
Мировые цены на нефть растут на 1%

Цена нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, неделю котировки также готовятся завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 88,29 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,19%, до 82,22 доллара за баррель.
С понедельника марка Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 5%. При этом в предыдущие недели обе марки нефти дешевели.
Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке.
"Отсутствие долгосрочного соглашения по Ормузскому проливу и сохраняющиеся угрозы как в Ормузе, так и в Красном море должны привести к тому, что в цены на нефть будет заложена значительная геополитическая надбавка", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика MUFG Суджин Ким (Soojin Kim).
Кроме того, в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 августа их число увеличилось на одну - до 455 установок.
 
НефтьРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливКрасное море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала