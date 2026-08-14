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Мировые цены на нефть растут на 1%
Мировые цены на нефть растут на 1% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут на 1%
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, неделю котировки также готовятся завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:41+0300
2026-08-14T20:41+0300
2026-08-14T20:41+0300
нефть
рынок
ближний восток
ормузский пролив
красное море
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, неделю котировки также готовятся завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 88,29 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,19%, до 82,22 доллара за баррель.
С понедельника марка Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 5%. При этом в предыдущие недели обе марки нефти дешевели.
Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке.
"Отсутствие долгосрочного соглашения по Ормузскому проливу и сохраняющиеся угрозы как в Ормузе, так и в Красном море должны привести к тому, что в цены на нефть будет заложена значительная геополитическая надбавка", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика MUFG Суджин Ким (Soojin Kim).
Кроме того, в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 августа их число увеличилось на одну - до 455 установок.
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нефть, рынок, ближний восток, ормузский пролив, красное море
Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Красное море
Мировые цены на нефть растут на 1%
Цена нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, неделю котировки также готовятся завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 88,29 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,19%, до 82,22 доллара за баррель.
С понедельника марка Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 5%. При этом в предыдущие недели обе марки нефти дешевели.
Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке.
"Отсутствие долгосрочного соглашения по Ормузскому проливу и сохраняющиеся угрозы как в Ормузе, так и в Красном море должны привести к тому, что в цены на нефть будет заложена значительная геополитическая надбавка", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика MUFG Суджин Ким (Soojin Kim).
Кроме того, в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 августа их число увеличилось на одну - до 455 установок.