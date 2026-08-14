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Курс юаня на Мосбирже упал до 12,54 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал до 12,54 рубля - 14.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже упал до 12,54 рубля
Рубль по итогам торгов упал по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,54 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:15+0300
2026-08-14T19:15+0300
2026-08-14T19:15+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов упал по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,54 рубля. Юань за рабочую неделю вырос на 30 копеек, диапазон колебаний при этом составил 12,12-12,55 рубля.
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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа, валюта
Китайский юань, Рынок, Торги, юань, рубль, Мосбиржа, валюта
Курс юаня на Мосбирже упал до 12,54 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился на 8 копеек и составил 12,54 рубля
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов упал по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,54 рубля.
Юань за рабочую неделю вырос на 30 копеек, диапазон колебаний при этом составил 12,12-12,55 рубля.