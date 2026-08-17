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Деловые поездки IT-специалистов в Петербург выросли на 22% за год - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Деловые поездки IT-специалистов в Петербург выросли на 22% за год
Деловые поездки IT-специалистов в Петербург выросли на 22% за год - 17.08.2026, ПРАЙМ
Деловые поездки IT-специалистов в Петербург выросли на 22% за год
Специалисты IT-сферы стали чаще ездить в командировки в Санкт-Петербург, число деловых поездок представителей отрасли выросло на 22% в годовом выражении,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:56+0300
2026-08-17T13:56+0300
бизнес
санкт-петербург
калининград
екатеринбург
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Специалисты IT-сферы стали чаще ездить в командировки в Санкт-Петербург, число деловых поездок представителей отрасли выросло на 22% в годовом выражении, сообщили РИА Новости в компании из сферы делового туризма "Аэроклуб". "Лидером по числу приобретенных авиа- и железнодорожных билетов в Санкт-Петербург стал IT-сектор. Представители отрасли стали совершать на 22% больше поездок, а их доля выросла с 17% до 21%", - говорится в исследовании по спросу на авиа- и железнодорожные билеты в Санкт-Петербург среди деловых путешественников во втором квартале 2026 года. На втором месте по объему поездок оказались представители оптовой и розничной торговли, хотя их число немного сократилось - на 2%. Третье место заняли FMCG-компании (товары повседневного спроса), которые увеличили число билетов на 14%. Средняя продолжительность командировки в Санкт-Петербург во втором квартале 2026 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 4,6 дня. Во втором квартале текущего года усилилась роль полетов в Санкт-Петербург из регионов, тогда как число перелетов из столицы сократилось на 25% в годовом выражении. В топ-10 городов, откуда в Санкт-Петербург прилетали представители бизнеса, вошли Калининград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. При этом Москва обеспечила 84% железнодорожного потока деловых путешественников в Санкт-Петербург против 83% годом ранее.
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бизнес, санкт-петербург, калининград, екатеринбург
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНГРАД, ЕКАТЕРИНБУРГ
13:56 17.08.2026
 
Деловые поездки IT-специалистов в Петербург выросли на 22% за год

"Аэроклуб": эксперты IT-сферы стали чаще ездить в командировки в Петербург

© РИА Новости . Илья ТиминГород Санкт-Петербург
Город Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Специалисты IT-сферы стали чаще ездить в командировки в Санкт-Петербург, число деловых поездок представителей отрасли выросло на 22% в годовом выражении, сообщили РИА Новости в компании из сферы делового туризма "Аэроклуб".
"Лидером по числу приобретенных авиа- и железнодорожных билетов в Санкт-Петербург стал IT-сектор. Представители отрасли стали совершать на 22% больше поездок, а их доля выросла с 17% до 21%", - говорится в исследовании по спросу на авиа- и железнодорожные билеты в Санкт-Петербург среди деловых путешественников во втором квартале 2026 года.
На втором месте по объему поездок оказались представители оптовой и розничной торговли, хотя их число немного сократилось - на 2%. Третье место заняли FMCG-компании (товары повседневного спроса), которые увеличили число билетов на 14%.
Средняя продолжительность командировки в Санкт-Петербург во втором квартале 2026 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 4,6 дня.
Во втором квартале текущего года усилилась роль полетов в Санкт-Петербург из регионов, тогда как число перелетов из столицы сократилось на 25% в годовом выражении. В топ-10 городов, откуда в Санкт-Петербург прилетали представители бизнеса, вошли Калининград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск.
При этом Москва обеспечила 84% железнодорожного потока деловых путешественников в Санкт-Петербург против 83% годом ранее.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЛИНИНГРАДЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
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