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Доли отечественных и китайских машин на российском рынке лизинга сравнялись
Доли отечественных и китайских машин на российском рынке лизинга сравнялись - 17.08.2026, ПРАЙМ
Доли отечественных и китайских машин на российском рынке лизинга сравнялись
Средние доли переданных в лизинг автомобилей отечественных и китайских марок в России по итогам семи месяцев текущего года почти сравнялись, как и на общем... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:00+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Средние доли переданных в лизинг автомобилей отечественных и китайских марок в России по итогам семи месяцев текущего года почти сравнялись, как и на общем рынке продаж, сообщили РИА Новости в лизинговых компаниях. Как сообщал в середине августа директор агентства "Автостат" Сергей Целиков, продажи автомобилей китайских и российских брендов на отечественном рынке в январе-июле практически сравнялись и составили 287,8 тысячи и 296,7 тысячи машин соответственно. По данным лизинговых компаний, аналогичная ситуация и в этой сфере. Так, заместитель гендиректора "ВТБ Лизинг" Александр Ганчев отметил, что за январь-июль в продажах компании доли почти сравнялись - 42,7% приходится на российские авто, 43,6% - на китайские. Гендиректор ЛК "Европлан" Илья Ноготков рассказал, что по итогам января–июля 2026 года в новом бизнесе компании на российские марки легковых автомобилей приходится 47,5% сделок, на китайские – 42,5%. Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев отметил, что за семь месяцев в лизинге легковушек доля китайских и российских марок составила 56% и 34% соответственно. Директор по развитию каналов продаж компании "Флит Лизинг" Елена Скубий сообщила, что в продажах компании 46,5% приходится на новые автомобили российских марок, 34,8% – на китайские. Таким образом, в среднем по рынку российские компании заняли долю 42,7%, а китайские - 44,2%. Корпоративные клиенты, как отмечает Скубий, при обновлении парков учитывают полную стоимость владения, ликвидность автомобиля, доступность сервиса и условия финансирования. Отечественные марки здесь получают дополнительное преимущество за счет программ льготного лизинга и автокредитования Минпромторга. И.о. заместителя коммерческого директора ГК "Интерлизинг" Антон Новохатский назвал господдержку Минпромторга ключевым фактором, стимулирующим спрос на автомобили из России, кроме этого, вступили в силу требования о локализации в сфере такси, что также способствовало обновлению таксопарков российскими машинами. Ноготков полагает, что дальнейшее соотношение российских и китайских марок будет во многом зависеть от ценовой политики производителей, условий финансирования, уровня локализации и доступности автомобилей. Скубий говорит, что в ближайшее время наиболее интересной станет конкуренция именно между локализованными брендами, а для клиента происхождение марки постепенно становится менее важным, чем экономика конкретного автомобиля. "Поэтому и российские, и локализованные китайские модели будут бороться прежде всего за эти параметры", - заключила она.
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ПРАЙМ
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бизнес, россия, минпромторг, втб, интерлизинг, авто
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, ВТБ, Интерлизинг, Авто
Доли отечественных и китайских машин на российском рынке лизинга сравнялись
Доли отечественных и китайских машин на российском рынке лизинга почти сравнялись
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Средние доли переданных в лизинг автомобилей отечественных и китайских марок в России по итогам семи месяцев текущего года почти сравнялись, как и на общем рынке продаж, сообщили РИА Новости в лизинговых компаниях.
Как сообщал в середине августа директор агентства "Автостат" Сергей Целиков, продажи автомобилей китайских и российских брендов на отечественном рынке в январе-июле практически сравнялись и составили 287,8 тысячи и 296,7 тысячи машин соответственно.
По данным лизинговых компаний, аналогичная ситуация и в этой сфере. Так, заместитель гендиректора "ВТБ Лизинг
" Александр Ганчев отметил, что за январь-июль в продажах компании доли почти сравнялись - 42,7% приходится на российские авто, 43,6% - на китайские.
Гендиректор ЛК "Европлан" Илья Ноготков рассказал, что по итогам января–июля 2026 года в новом бизнесе компании на российские марки легковых автомобилей приходится 47,5% сделок, на китайские – 42,5%.
Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев отметил, что за семь месяцев в лизинге легковушек доля китайских и российских марок составила 56% и 34% соответственно.
Директор по развитию каналов продаж компании "Флит Лизинг" Елена Скубий сообщила, что в продажах компании 46,5% приходится на новые автомобили российских марок, 34,8% – на китайские. Таким образом, в среднем по рынку российские компании заняли долю 42,7%, а китайские - 44,2%.
Корпоративные клиенты, как отмечает Скубий, при обновлении парков учитывают полную стоимость владения, ликвидность автомобиля, доступность сервиса и условия финансирования. Отечественные марки здесь получают дополнительное преимущество за счет программ льготного лизинга и автокредитования Минпромторга
.
И.о. заместителя коммерческого директора ГК "Интерлизинг
" Антон Новохатский назвал господдержку Минпромторга ключевым фактором, стимулирующим спрос на автомобили из России, кроме этого, вступили в силу требования о локализации в сфере такси, что также способствовало обновлению таксопарков российскими машинами.
Ноготков полагает, что дальнейшее соотношение российских и китайских марок будет во многом зависеть от ценовой политики производителей, условий финансирования, уровня локализации и доступности автомобилей.
Скубий говорит, что в ближайшее время наиболее интересной станет конкуренция именно между локализованными брендами, а для клиента происхождение марки постепенно становится менее важным, чем экономика конкретного автомобиля. "Поэтому и российские, и локализованные китайские модели будут бороться прежде всего за эти параметры", - заключила она.