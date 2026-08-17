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BASF прекратил поставки некоторых продуктов из-за засухи - 17.08.2026, ПРАЙМ
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BASF прекратил поставки некоторых продуктов из-за засухи
BASF прекратил поставки некоторых продуктов из-за засухи - 17.08.2026, ПРАЙМ
BASF прекратил поставки некоторых продуктов из-за засухи
Немецкий химический концерн BASF больше не может осуществлять поставки некоторых продуктов в полном объеме из-за экстремально низкого уровня воды в Рейне,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:27+0300
2026-08-17T16:27+0300
бизнес
basf
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF больше не может осуществлять поставки некоторых продуктов в полном объеме из-за экстремально низкого уровня воды в Рейне, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя правления компании Маркуса Камита. "Мы уже проинформировали наших клиентов о том, что по некоторым продуктам мы больше не можем осуществлять поставки в полном объеме", - заявил Камит. Хотя, по его словам, на данный момент это не оказало существенного влияния на финансовые результаты текущего года, с каждой последующей неделей засухи растет риск перебоев в производстве. При этом он отметил, что концерн подготовлен к экстремальным погодным условиям значительно лучше, чем в засушливом 2018 году. "Все пока остается в рамках допустимого и по сравнению с 2018 годом представляет собой гораздо меньшую проблему для BASF", - подчеркнул он. Германское федеральное ведомство водных путей и судоходства (WSV) зафиксировало утром в субботу на ключевом участке Рейна в Каубе критический уровень воды в восемь сантиметров, при этом ночью он опускался до шести сантиметров. Для прохода барж высота должна составлять не менее 40 сантиметров.
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40
192
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бизнес, basf
Бизнес, BASF
16:27 17.08.2026
 
BASF прекратил поставки некоторых продуктов из-за засухи

BASF прекратил поставки некоторых продуктов из-за экстремально низкого уровня воды в Рейне

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF больше не может осуществлять поставки некоторых продуктов в полном объеме из-за экстремально низкого уровня воды в Рейне, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя правления компании Маркуса Камита.
"Мы уже проинформировали наших клиентов о том, что по некоторым продуктам мы больше не можем осуществлять поставки в полном объеме", - заявил Камит.
Хотя, по его словам, на данный момент это не оказало существенного влияния на финансовые результаты текущего года, с каждой последующей неделей засухи растет риск перебоев в производстве.
При этом он отметил, что концерн подготовлен к экстремальным погодным условиям значительно лучше, чем в засушливом 2018 году.
"Все пока остается в рамках допустимого и по сравнению с 2018 годом представляет собой гораздо меньшую проблему для BASF", - подчеркнул он.
Германское федеральное ведомство водных путей и судоходства (WSV) зафиксировало утром в субботу на ключевом участке Рейна в Каубе критический уровень воды в восемь сантиметров, при этом ночью он опускался до шести сантиметров. Для прохода барж высота должна составлять не менее 40 сантиметров.
 
БизнесBASF
 
 
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