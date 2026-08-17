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Chevron обнаружила залежи нефти и газового конденсата на шельфе Анголы
Chevron обнаружила залежи нефти и газового конденсата на шельфе Анголы - 17.08.2026, ПРАЙМ
Chevron обнаружила залежи нефти и газового конденсата на шельфе Анголы
Американская нефтегазовая Chevron обнаружила залежи нефти и газового конденсата на разведочной скважине на шельфе Анголы, говорится в пресс-релизе компании. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:51+0300
2026-08-17T15:51+0300
2026-08-17T15:51+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая Chevron обнаружила залежи нефти и газового конденсата на разведочной скважине на шельфе Анголы, говорится в пресс-релизе компании.
"Chevron Corporation через свою дочернюю компанию Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC) сегодня подтвердила открытие залежей нефти и газового конденсата на разведочной скважине 105-4X в блоке 0 на шельфе Анголы", - сказано в сообщении.
Оператором блока 0 является CABGOC, которой принадлежит 39,2% доли в проекте. Совладельцами также являются ангольская компания Sonangol E&P (доля 41%), французская TotalEnergies (10%), а также Azule Energy, "дочка" итальянской Eni (9,8%).
Отмечается, что новое открытие будет проанализировано на предмет разработки с подключением к существующим объектам Chevron, расположенным поблизости. Это, добавляет компания, обеспечит экономически эффективный путь к вводу в эксплуатацию.
Открытие является продолжением программы разведки Chevron в странах Африки к югу от Сахары, где компания в настоящий момент добывает около 300 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
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нефть, газ, ангола, африка, сша, chevron, totalenergies, eni
Нефть, Газ, АНГОЛА, АФРИКА, США, Chevron, TotalEnergies, Eni
Chevron обнаружила залежи нефти и газового конденсата на шельфе Анголы
Chevron обнаружила залежи нефти и газового конденсата на разведочной скважине в Анголе
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая Chevron обнаружила залежи нефти и газового конденсата на разведочной скважине на шельфе Анголы, говорится в пресс-релизе компании.
"Chevron Corporation через свою дочернюю компанию Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC) сегодня подтвердила открытие залежей нефти и газового конденсата на разведочной скважине 105-4X в блоке 0 на шельфе Анголы", - сказано в сообщении.
Оператором блока 0 является CABGOC, которой принадлежит 39,2% доли в проекте. Совладельцами также являются ангольская компания Sonangol E&P (доля 41%), французская TotalEnergies (10%), а также Azule Energy, "дочка" итальянской Eni (9,8%).
Отмечается, что новое открытие будет проанализировано на предмет разработки с подключением к существующим объектам Chevron, расположенным поблизости. Это, добавляет компания, обеспечит экономически эффективный путь к вводу в эксплуатацию.
Открытие является продолжением программы разведки Chevron в странах Африки к югу от Сахары, где компания в настоящий момент добывает около 300 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.