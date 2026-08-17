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Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть, заявил эксперт

Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть, заявил эксперт - 17.08.2026, ПРАЙМ

Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть, заявил эксперт

Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть перед ноябрьскими выборами в конгресс, для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T15:32+0300

2026-08-17T15:32+0300

2026-08-17T15:32+0300

нефть

ормузский пролив

саудовская аравия

оаэ

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть перед ноябрьскими выборами в конгресс, для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного судоходства в Ормузском проливе задействуются СМИ, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что ближневосточные экспортеры нефти осуществляют тайную перевозку сырья через Ормузский пролив. По данным агентства, танкеры проходят с отключенными транспондерами, перевозка нефти подобным образом осуществляется уже несколько месяцев. По словам источников, объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 миллиона баррелей в день. "Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть в преддверии выборов в конгресс. Для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного судоходства в Ормузском проливе задействуются СМИ", - пишет газета ВЗГЛЯД со ссылкой на Юшкова. Эксперт назвал "терапевтической" публикацию Блумберг о скрытых поставках нефти через Ормузский пролив. Информация о 4 миллионах баррелей в сутки, а также об обходных нефтепроводах Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака призвана создать успокоительный эффект и сбить цены, считает Юшков. "Уменьшение стоимости энергоносителей выгодно западным странам и США. По меньшей мере, это позволит замедлить рост цен на бензин в Штатах. Это, в свою очередь, важно для администрации (президента Дональда - ред.) Трампа и Республиканской партии в целом в преддверии ноябрьских выборов в конгресс", - подчеркнул эксперт.

ормузский пролив

саудовская аравия

оаэ

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нефть, ормузский пролив, саудовская аравия, оаэ, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности