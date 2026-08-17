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Численность состава бундесвера достигла рекордных 186 тысяч человек

Численность состава бундесвера достигла рекордных 186 тысяч человек - 17.08.2026, ПРАЙМ

Численность состава бундесвера достигла рекордных 186 тысяч человек

Численность личного состава бундесвера достигла рекордных за 13 лет 186,7 тысяч человек, передает агентство DPA со ссылкой на данные министерства обороны... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:52+0300

2026-08-17T14:52+0300

2026-08-17T14:52+0300

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Численность личного состава бундесвера достигла рекордных за 13 лет 186,7 тысяч человек, передает агентство DPA со ссылкой на данные министерства обороны Германии. "В июле бундесвер насчитал рекордное за 13 лет число солдат... По состоянию на 31 июля в войсках служат около 186,7 тысяч мужчин и женщин", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на ведомство. Отмечается, что по сравнению с июлем прошлого года численность личного состава выросла на 2 процентных пункта. Это показатель находится в рамках установленного на 2026 год целевого диапазона от 186 тысяч до 190 тысяч военных. В начале августа СМИ писали, что власти Германии уже несколько месяцев ведут подготовку новой альтернативной гражданской службы на фоне возможного возвращения к обязательному воинскому призыву. Ранее портал RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщал, что к 30 июня в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданским обществам Германии поступило 5862 заявления об отказе от воинской службы, что значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867. В 2011 году, когда воинская обязанность была приостановлена, было подано 4348 заявлений о предоставлении права на отказ от военной службы по убеждениям.

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мировая экономика, германия, bild