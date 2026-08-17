Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Численность состава бундесвера достигла рекордных 186 тысяч человек - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/dpa-872432344.html
Численность состава бундесвера достигла рекордных 186 тысяч человек
Численность состава бундесвера достигла рекордных 186 тысяч человек - 17.08.2026, ПРАЙМ
Численность состава бундесвера достигла рекордных 186 тысяч человек
Численность личного состава бундесвера достигла рекордных за 13 лет 186,7 тысяч человек, передает агентство DPA со ссылкой на данные министерства обороны... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:52+0300
2026-08-17T14:52+0300
мировая экономика
германия
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872432256_0:147:2813:1729_1920x0_80_0_0_9c79ff7820ac4e8e881a4938b0813afe.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Численность личного состава бундесвера достигла рекордных за 13 лет 186,7 тысяч человек, передает агентство DPA со ссылкой на данные министерства обороны Германии. "В июле бундесвер насчитал рекордное за 13 лет число солдат... По состоянию на 31 июля в войсках служат около 186,7 тысяч мужчин и женщин", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на ведомство. Отмечается, что по сравнению с июлем прошлого года численность личного состава выросла на 2 процентных пункта. Это показатель находится в рамках установленного на 2026 год целевого диапазона от 186 тысяч до 190 тысяч военных. В начале августа СМИ писали, что власти Германии уже несколько месяцев ведут подготовку новой альтернативной гражданской службы на фоне возможного возвращения к обязательному воинскому призыву. Ранее портал RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщал, что к 30 июня в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданским обществам Германии поступило 5862 заявления об отказе от воинской службы, что значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867. В 2011 году, когда воинская обязанность была приостановлена, было подано 4348 заявлений о предоставлении права на отказ от военной службы по убеждениям.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872432256_157:0:2657:1875_1920x0_80_0_0_98c35654a922bda1006f273a511c8215.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, bild
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Bild
14:52 17.08.2026
 
Численность состава бундесвера достигла рекордных 186 тысяч человек

DPA: численность личного состава бундесвера достигла рекордных 186,7 тысяч человек

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГерб Германии в посольстве Германии в Москве
Герб Германии в посольстве Германии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Численность личного состава бундесвера достигла рекордных за 13 лет 186,7 тысяч человек, передает агентство DPA со ссылкой на данные министерства обороны Германии.
"В июле бундесвер насчитал рекордное за 13 лет число солдат... По состоянию на 31 июля в войсках служат около 186,7 тысяч мужчин и женщин", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что по сравнению с июлем прошлого года численность личного состава выросла на 2 процентных пункта. Это показатель находится в рамках установленного на 2026 год целевого диапазона от 186 тысяч до 190 тысяч военных.
В начале августа СМИ писали, что власти Германии уже несколько месяцев ведут подготовку новой альтернативной гражданской службы на фоне возможного возвращения к обязательному воинскому призыву.
Ранее портал RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщал, что к 30 июня в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданским обществам Германии поступило 5862 заявления об отказе от воинской службы, что значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867. В 2011 году, когда воинская обязанность была приостановлена, было подано 4348 заявлений о предоставлении права на отказ от военной службы по убеждениям.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯBild
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала