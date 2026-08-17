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Китай за семь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9%

Китай за семь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9% - 17.08.2026, ПРАЙМ

Китай за семь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9%

Китай за первые семь месяцев 2026 года нарастил добычу нефти на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 1,2%,... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:26+0300

2026-08-17T13:26+0300

2026-08-17T13:26+0300

нефть

газ

китай

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ПЕКИН, 17 авг – ПРАЙМ. Китай за первые семь месяцев 2026 года нарастил добычу нефти на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 1,2%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро. Китай за первые семь месяцев 2026 года добыл 127,69 миллиона тонн нефти, нарастив добычу на 0,9% в годовом выражении. Объем переработки нефти за указанный период достиг 396,96 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 6,5%. Добыча нефти в Китае в июле достигла отметки в 18,27 миллиона тонн, увеличение по сравнению с июлем 2025 года составило 0,8%. При этом объем переработки нефти в прошлом месяце в годовом выражении сократился на 15,8% - до 53,11 миллиона тонн. Добыча природного газа в Китае в январе-июле выросла на 1,2%, составив 154,3 миллиарда кубометров. В июле показатель снизился на 0,9% в годовом выражении – до 21,4 миллиарда кубометров. При этом добыча угля за январь-июль сократилась на 2,9% в годовом выражении, объем добычи достиг отметки в 2,7 миллиарда тонн. В июле показатель упал на 10,1% - до 340 миллионов тонн. По итогам 2025 года Китай нарастил нефтедобычу на 1,5% - до 216,05 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 261,9 миллиарда кубометров, сообщало ранее статбюро. Объем добычи угля вырос на 41,2% и достиг отметки в 4,83 миллиарда тонн.

китай

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нефть, газ, китай