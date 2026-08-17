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Экспортеры тайно перевозят нефть через Ормузский пролив, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Экспортеры тайно перевозят нефть через Ормузский пролив, пишут СМИ
Экспортеры тайно перевозят нефть через Ормузский пролив, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
Экспортеры тайно перевозят нефть через Ормузский пролив, пишут СМИ
Ближневосточные экспортеры нефти осуществляют тайную перевозку сырья через Ормузский пролив, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:31+0300
2026-08-17T08:31+0300
нефть
бизнес
ормузский пролив
иран
сша
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ближневосточные экспортеры нефти осуществляют тайную перевозку сырья через Ормузский пролив, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Газета Wall Street Journal ранее писала, что движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив обвалилось со 130 до 26 единиц в сутки на фоне рисков атак и взлета стоимости страхования, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой артерией. "Ближневосточные производители нефти продолжают переправлять большие объемы сырой нефти из Персидского залива, что помогает сдерживать рост цен и смягчает опасения по поводу резкого роста инфляции, связанного с ростом цен на энергоносители", - говорится в публикации. Блумберг отмечает, что танкеры проходят через Ормузский пролив с отключенными транспондерами, перевозка нефти подобным образом осуществляется уже несколько месяцев. По словам источников, объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 миллиона баррелей в день. Ранее Трамп заявил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран. Как сообщал телеканал Press TV, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив, некоторые вопросы все еще обсуждаются.
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нефть, бизнес, ормузский пролив, иран, сша, дональд трамп
Нефть, Бизнес, Ормузский пролив, ИРАН, США, Дональд Трамп
08:31 17.08.2026
 
Экспортеры тайно перевозят нефть через Ормузский пролив, пишут СМИ

Bloomberg: ближневосточные экспортеры нефти скрытно перевозят сырье через Ормузский пролив

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ближневосточные экспортеры нефти осуществляют тайную перевозку сырья через Ормузский пролив, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Газета Wall Street Journal ранее писала, что движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив обвалилось со 130 до 26 единиц в сутки на фоне рисков атак и взлета стоимости страхования, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой артерией.
"Ближневосточные производители нефти продолжают переправлять большие объемы сырой нефти из Персидского залива, что помогает сдерживать рост цен и смягчает опасения по поводу резкого роста инфляции, связанного с ростом цен на энергоносители", - говорится в публикации.
Блумберг отмечает, что танкеры проходят через Ормузский пролив с отключенными транспондерами, перевозка нефти подобным образом осуществляется уже несколько месяцев.
По словам источников, объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 миллиона баррелей в день.
Ранее Трамп заявил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран.
Как сообщал телеканал Press TV, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив, некоторые вопросы все еще обсуждаются.
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НефтьБизнесОрмузский проливИРАНСШАДональд Трамп
 
 
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