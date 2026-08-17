https://1prime.ru/20260817/neft-872434537.html

Иранский тупик привел нефть в ступор, пишет Reuters

Иранский тупик привел нефть в ступор, пишет Reuters - 17.08.2026, ПРАЙМ

Иранский тупик привел нефть в ступор, пишет Reuters

Стоимость нефти выросла в понедельник на фоне отсутствия прогресса в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, однако серьезного... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T15:53+0300

2026-08-17T15:53+0300

2026-08-17T15:54+0300

энергетика

нефть

ормузский пролив

ближний восток

brent

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость нефти выросла в понедельник на фоне отсутствия прогресса в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, однако серьезного подъема цены ожидать не стоит, пишет Reuters со ссылкой на оценки аналитиков.Журналисты подчеркнули, что на прошлой неделе цены на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 5% после того как в Ормузском проливе были атакованы танкеры, принадлежащие Национальной нефтяной компании Абу-Даби, а также нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco."Цены на нефть вряд ли существенно вырастут, если за ночь не прекратится текущий поток нефти через Ормузский пролив или не будет закрыт Баб-эль-Мандебский пролив", — передает издание слова главного аналитика сырьевых товаров SEB Research Бьярне Шильдропа.По его мнению, на данный момент цены держатся около 90 долларов, поскольку трейдеры взвешивают риск более серьезных сбоев и дефицита по сравнению с возможностью разрешения ситуации, при которой Ормузский пролив будет вновь открыт, а цены на нефть резко упадут."Судоходство через Ормузский пролив по-прежнему ограничено, а переговоры зашли в тупик, что сужает потенциал дальнейшего снижения. При отсутствии новых катализаторов цены на нефть могут продолжать консолидироваться на текущих уровнях", — подчеркнул аналитик рынка на торговой платформе Naga.com Франк Вальбаум.Согласно данным Kpler, движение судов через Ормузский пролив замедлилось в выходные после нападений на танкеры. В субботу через пролив прошло пять судов с сырьем, а в воскресенье не было ни одного, по сравнению с 31 судном в предыдущие выходные.

https://1prime.ru/20260814/ormuzskiy-872338123.html

ормузский пролив

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, ближний восток, brent