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Иранский тупик привел нефть в ступор, пишет Reuters - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Иранский тупик привел нефть в ступор, пишет Reuters
Иранский тупик привел нефть в ступор, пишет Reuters - 17.08.2026, ПРАЙМ
Иранский тупик привел нефть в ступор, пишет Reuters
Стоимость нефти выросла в понедельник на фоне отсутствия прогресса в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, однако серьезного... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:53+0300
2026-08-17T15:54+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
ближний восток
brent
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость нефти выросла в понедельник на фоне отсутствия прогресса в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, однако серьезного подъема цены ожидать не стоит, пишет Reuters со ссылкой на оценки аналитиков.Журналисты подчеркнули, что на прошлой неделе цены на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 5% после того как в Ормузском проливе были атакованы танкеры, принадлежащие Национальной нефтяной компании Абу-Даби, а также нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco."Цены на нефть вряд ли существенно вырастут, если за ночь не прекратится текущий поток нефти через Ормузский пролив или не будет закрыт Баб-эль-Мандебский пролив", — передает издание слова главного аналитика сырьевых товаров SEB Research Бьярне Шильдропа.По его мнению, на данный момент цены держатся около 90 долларов, поскольку трейдеры взвешивают риск более серьезных сбоев и дефицита по сравнению с возможностью разрешения ситуации, при которой Ормузский пролив будет вновь открыт, а цены на нефть резко упадут."Судоходство через Ормузский пролив по-прежнему ограничено, а переговоры зашли в тупик, что сужает потенциал дальнейшего снижения. При отсутствии новых катализаторов цены на нефть могут продолжать консолидироваться на текущих уровнях", — подчеркнул аналитик рынка на торговой платформе Naga.com Франк Вальбаум.Согласно данным Kpler, движение судов через Ормузский пролив замедлилось в выходные после нападений на танкеры. В субботу через пролив прошло пять судов с сырьем, а в воскресенье не было ни одного, по сравнению с 31 судном в предыдущие выходные.
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ормузский пролив
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нефть, ормузский пролив, ближний восток, brent
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Brent
15:53 17.08.2026 (обновлено: 15:54 17.08.2026)
 
Иранский тупик привел нефть в ступор, пишет Reuters

Reuters: цены на нефть растут на фоне тупиковой ситуации вокруг Ормузского пролива

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость нефти выросла в понедельник на фоне отсутствия прогресса в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, однако серьезного подъема цены ожидать не стоит, пишет Reuters со ссылкой на оценки аналитиков.
Журналисты подчеркнули, что на прошлой неделе цены на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 5% после того как в Ормузском проливе были атакованы танкеры, принадлежащие Национальной нефтяной компании Абу-Даби, а также нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco.
"Цены на нефть вряд ли существенно вырастут, если за ночь не прекратится текущий поток нефти через Ормузский пролив или не будет закрыт Баб-эль-Мандебский пролив", — передает издание слова главного аналитика сырьевых товаров SEB Research Бьярне Шильдропа.
По его мнению, на данный момент цены держатся около 90 долларов, поскольку трейдеры взвешивают риск более серьезных сбоев и дефицита по сравнению с возможностью разрешения ситуации, при которой Ормузский пролив будет вновь открыт, а цены на нефть резко упадут.
"Судоходство через Ормузский пролив по-прежнему ограничено, а переговоры зашли в тупик, что сужает потенциал дальнейшего снижения. При отсутствии новых катализаторов цены на нефть могут продолжать консолидироваться на текущих уровнях", — подчеркнул аналитик рынка на торговой платформе Naga.com Франк Вальбаум.
Согласно данным Kpler, движение судов через Ормузский пролив замедлилось в выходные после нападений на танкеры. В субботу через пролив прошло пять судов с сырьем, а в воскресенье не было ни одного, по сравнению с 31 судном в предыдущие выходные.
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ЭнергетикаНефтьОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОКBrent
 
 
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