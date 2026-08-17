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Стратегический резерв нефти в США достиг минимума с декабря 1982 года

Стратегический резерв нефти в США достиг минимума с декабря 1982 года - 17.08.2026, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти в США достиг минимума с декабря 1982 года

Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 14 августа, достиг минимальной с декабря 1982 года отметки в 293,4 миллиона баррелей, следует из... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T19:31+0300

2026-08-17T19:31+0300

2026-08-17T19:31+0300

нефть

сша

стратегический нефтяной резерв

баррель

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 14 августа, достиг минимальной с декабря 1982 года отметки в 293,4 миллиона баррелей, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 31 декабря 1982 года, когда показатель составлял 293,214 миллиона баррелей.

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нефть, сша, стратегический нефтяной резерв, баррель