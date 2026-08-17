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Цена барреля нефти марки Brent превысила 91 доллар за баррель
Цена барреля нефти марки Brent превысила 91 доллар за баррель - 17.08.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent превысила 91 доллар за баррель
Мировые цены на нефть усилили рост до 3%, стоимость одного барреля Brent впервые с конца июля превысила 91 доллар, следует из данных торгов. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T21:10+0300
2026-08-17T21:10+0300
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нефть
рынок
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 3%, стоимость одного барреля Brent впервые с конца июля превысила 91 доллар, следует из данных торгов. По состоянию на 20.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,86% относительно предыдущего закрытия - до 91,05 доллара за баррель, показатель впервые с 31 июля поднялся выше 91 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,99% - до 83,9 доллара за баррель.
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нефть, рынок
Цена барреля нефти марки Brent превысила 91 доллар за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с конца июля превысила 91 доллар за баррель
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 3%, стоимость одного барреля Brent впервые с конца июля превысила 91 доллар, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,86% относительно предыдущего закрытия - до 91,05 доллара за баррель, показатель впервые с 31 июля поднялся выше 91 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,99% - до 83,9 доллара за баррель.