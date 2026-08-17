https://1prime.ru/20260817/puteshestviya-872410852.html

Поездки по России вошли в тройку по бронированиям у туроператоров

Поездки по России вошли в тройку по бронированиям у туроператоров - 17.08.2026, ПРАЙМ

Поездки по России вошли в тройку по бронированиям у туроператоров

Путешествия по России за последние годы вошли в топ летних бронирований у туристических компаний, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:50+0300

2026-08-17T08:50+0300

2026-08-17T08:50+0300

туризм

бизнес

россия

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872410852.jpg?1786945826

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Путешествия по России за последние годы вошли в топ летних бронирований у туристических компаний, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "За последние несколько лет доля организованных туристов выросла - от 5% до 10-15%. Так, Россия вошла в тройку лидеров по летним бронированиям у туроператоров", - сообщили в ассоциации. При этом в АТОР добавили, что, как в любой другой стране, в России число самостоятельных путешественников во внутреннем туризме значительно больше, чем организованных.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, атор