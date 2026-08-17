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Поездки по России вошли в тройку по бронированиям у туроператоров - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Поездки по России вошли в тройку по бронированиям у туроператоров
Поездки по России вошли в тройку по бронированиям у туроператоров - 17.08.2026, ПРАЙМ
Поездки по России вошли в тройку по бронированиям у туроператоров
Путешествия по России за последние годы вошли в топ летних бронирований у туристических компаний, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:50+0300
2026-08-17T08:50+0300
туризм
бизнес
россия
атор
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Путешествия по России за последние годы вошли в топ летних бронирований у туристических компаний, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "За последние несколько лет доля организованных туристов выросла - от 5% до 10-15%. Так, Россия вошла в тройку лидеров по летним бронированиям у туроператоров", - сообщили в ассоциации. При этом в АТОР добавили, что, как в любой другой стране, в России число самостоятельных путешественников во внутреннем туризме значительно больше, чем организованных.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
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туризм, бизнес, россия, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АТОР
08:50 17.08.2026
 
Поездки по России вошли в тройку по бронированиям у туроператоров

АТОР: путешествия по России вошли в тройку лидеров по летним бронированиям у туроператоров

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Путешествия по России за последние годы вошли в топ летних бронирований у туристических компаний, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"За последние несколько лет доля организованных туристов выросла - от 5% до 10-15%. Так, Россия вошла в тройку лидеров по летним бронированиям у туроператоров", - сообщили в ассоциации.
При этом в АТОР добавили, что, как в любой другой стране, в России число самостоятельных путешественников во внутреннем туризме значительно больше, чем организованных.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАТОР
 
 
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