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В России предложили ввести ставку НДС в размере 0% для медизделий - 17.08.2026, ПРАЙМ
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В России предложили ввести ставку НДС в размере 0% для медизделий
В России предложили ввести ставку НДС в размере 0% для медизделий - 17.08.2026, ПРАЙМ
В России предложили ввести ставку НДС в размере 0% для медизделий
Ставку НДС в размере 0% предложили ввести в России для отечественных производителей определенных медицинских изделий, следует из законопроекта, разработанного... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T20:43+0300
2026-08-17T21:12+0300
бизнес
промышленность
минпромторг
еаэс
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ставку НДС в размере 0% предложили ввести в России для отечественных производителей определенных медицинских изделий, следует из законопроекта, разработанного Минпромторгом. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" предусматривается введение механизма возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного российскими производителями медицинских изделий при приобретении ими материалов и комплектующих… Законопроектом предусматривается установление возможности введения ставки НДС в размере 0% для российских производителей определенных медицинских изделий", - говорится в пояснительной записке к документу. В материалах отмечается, что производители медицинских товаров не являются плательщиками НДС и не могут применять вычет "входного" НДС, то есть налога, который покупатель уплачивает поставщику при приобретении товаров, работ или услуг. Суммы "входного" НДС сейчас учитываются в стоимости таких товаров. Таким образом, увеличивается себестоимость российской медицинской техники, а также создаются неравные фискальные условия по сравнению с импортными изделиями. "При применении ставки НДС в размере 0% вышеуказанные налогоплательщики будут вправе принять к вычету суммы налога, предъявленные ему поставщиками, при условии документального подтверждения права на применение указанной ставки", - подчеркивается в документах. Так, одним из обязательных условий документального подтверждения права на применение ставки НДС в размере 0% будет являться наличие выписки из реестра российской промышленной продукции и евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС. Согласно документам, ожидается, что подобный механизм помимо поддержки российских производителей позволит увеличить уровень локализации медицинских изделий.
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бизнес, промышленность, минпромторг, еаэс
Бизнес, Промышленность, Минпромторг, ЕАЭС
20:43 17.08.2026 (обновлено: 21:12 17.08.2026)
 
В России предложили ввести ставку НДС в размере 0% для медизделий

Минпромторг предложил ввести ставку НДС в размере 0% для производителей медизделий

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ставку НДС в размере 0% предложили ввести в России для отечественных производителей определенных медицинских изделий, следует из законопроекта, разработанного Минпромторгом.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" предусматривается введение механизма возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного российскими производителями медицинских изделий при приобретении ими материалов и комплектующих… Законопроектом предусматривается установление возможности введения ставки НДС в размере 0% для российских производителей определенных медицинских изделий", - говорится в пояснительной записке к документу.
В материалах отмечается, что производители медицинских товаров не являются плательщиками НДС и не могут применять вычет "входного" НДС, то есть налога, который покупатель уплачивает поставщику при приобретении товаров, работ или услуг.
Суммы "входного" НДС сейчас учитываются в стоимости таких товаров. Таким образом, увеличивается себестоимость российской медицинской техники, а также создаются неравные фискальные условия по сравнению с импортными изделиями.
"При применении ставки НДС в размере 0% вышеуказанные налогоплательщики будут вправе принять к вычету суммы налога, предъявленные ему поставщиками, при условии документального подтверждения права на применение указанной ставки", - подчеркивается в документах.
Так, одним из обязательных условий документального подтверждения права на применение ставки НДС в размере 0% будет являться наличие выписки из реестра российской промышленной продукции и евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС.
Согласно документам, ожидается, что подобный механизм помимо поддержки российских производителей позволит увеличить уровень локализации медицинских изделий.
 
БизнесПромышленностьМинпромторгЕАЭС
 
 
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