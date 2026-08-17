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Fix Price Group вышла на рынок Сербии
Fix Price Group вышла на рынок Сербии - 17.08.2026, ПРАЙМ
Fix Price Group вышла на рынок Сербии
Одна из крупнейших в России сетей магазинов фиксированных цен Fix Price вышла на рынок Сербии, открыв магазины в столице и в крупном городе Нови-Сад, сообщила... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:45+0300
2026-08-17T14:45+0300
2026-08-17T14:46+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в России сетей магазинов фиксированных цен Fix Price вышла на рынок Сербии, открыв магазины в столице и в крупном городе Нови-Сад, сообщила компания. "Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, вышла на рынок Сербии", - говорится в сообщении. "Магазины сети начали работу в столице страны – Белграде и в крупном городе Нови-Сад. На данный момент в Сербии запланировано открытие 10 торговых точек. Также с 2025 года в Белграде работает офис Fix Price Group PLC", - добавили там. Отмечается, что на новом рынке Fix Price будет развиваться по своей бизнес-модели - в магазинах в Сербии представлено много товаров по цене 59 и 79 сербских динар. Кроме того, товары сети представлены на одном из самых популярных интернет-сервисов доставки Сербии – Glovo. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ. На 31 марта сеть насчитывала почти 8 тысяч магазинов в России и других странах.
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Бизнес, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, БЕЛОРУССИЯ, Fix Price
Fix Price Group вышла на рынок Сербии
Самая крупная в России сеть магазинов фиксированных цен Fix Price вышла на рынок Сербии