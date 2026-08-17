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"Сибур" в I-м полугодии сохранил стабильные финансовые показатели по МСФО

"Сибур" в I-м полугодии сохранил стабильные финансовые показатели по МСФО - 17.08.2026, ПРАЙМ

"Сибур" в I-м полугодии сохранил стабильные финансовые показатели по МСФО

Финансовые результаты "Сибура" по МСФО за первое полугодие 2026 года сохранились практически на уровне аналогичного периода прошлого года, несмотря на сложную... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T22:10+0300

2026-08-17T22:10+0300

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сибур

дальний восток

финансы

нефть

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Финансовые результаты "Сибура" по МСФО за первое полугодие 2026 года сохранились практически на уровне аналогичного периода прошлого года, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, следует из отчетности компании.Выручка составила 516 миллиардов рублей, показав небольшое снижение в годовом исчислении из-за охлаждения спроса на синтетические материалы в большинстве отраслей промышленности и укрепления рубля.Показатель EBITDA, характеризующий эффективность бизнеса, остался на уровне прошлого года и составил 196 миллиардов рублей.Чистая прибыль составила 67,7 миллиарда рублей, снизившись из-за "бумажного" эффекта переоценки валютных курсов. Без учета курсовых разниц прибыль выросла на 23% до 60,1 миллиарда рублей – рост обеспечен реализованными менеджментом мерами по повышению операционной эффективности: ростом производительности труда, оптимизацией непрофильных расходов и более гибким управлением производственными режимами.Аналитики отмечают, что ключевым для "Сибура" показателем является уровень долговой нагрузки, поскольку компания активно инвестирует в строительство новых мощностей, в том числе Амурского газохимического комплекса на Дальнем Востоке, который станет крупнейшим в России заводом по производству полимеров.Объем чистого долга по состоянию на 30 июня 2026 года составил 1,015 триллиона рублей (снижение на 3,2% относительно конца 2025 года). Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2026 года составило 2,7х в рублевом выражении (снижение с 2,8х на конец 2025 года).

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сибур, дальний восток, финансы, нефть