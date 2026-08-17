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Новый нефтепровод из Ирака в Сирию потребует 15 миллиардов долларов - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Новый нефтепровод из Ирака в Сирию потребует 15 миллиардов долларов
Новый нефтепровод из Ирака в Сирию потребует 15 миллиардов долларов - 17.08.2026, ПРАЙМ
Новый нефтепровод из Ирака в Сирию потребует 15 миллиардов долларов
Проект строительства нового нефтепровода из Ирака через Сирию к Средиземному морю для снижения зависимости от Ормузского пролива потребует не менее четырех лет... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T19:07+0300
2026-08-17T19:24+0300
нефть
ирак
ормузский пролив
сирия
скотт бессент
chevron
мид
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Проект строительства нового нефтепровода из Ирака через Сирию к Средиземному морю для снижения зависимости от Ормузского пролива потребует не менее четырех лет и 15 миллиардов долларов, сообщает в понедельник иракский новостной портал Alsumaria News со ссылкой на осведомленные источники. "План потребует строительства полностью новой инфраструктуры, а не реконструкции существующего трубопровода, и обойдется не менее 15 миллиардов долларов. Работы по трубопроводу "Ирак - Сирия" займут около четырех лет," - цитирует портал осведомленный источник. Проект продвигают американские чиновники и руководители энергетических компаний как часть стратегии по сокращению зависимости нефтяного сектора от Ормузского пролива. По данным портала, консорциум с участием американской Chevron уже получил первоначальную поддержку для проведения технико-экономических исследований. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в ближайшие два года Ормузский пролив может потерять свое значение. По его словам, до начала войны через него проходило около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, однако значительная часть этих объемов в перспективе может быть перенаправлена через наземные трубопроводы. Ирак ранее также обсуждал с Сирией строительство нового нефтепровода. В июне глава МИД Ирака Фуад Хусейн сообщал, что стороны рассматривают проект при участии иностранных компаний.
ирак
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нефть, ирак, ормузский пролив, сирия, скотт бессент, chevron, мид
Нефть, ИРАК, Ормузский пролив, СИРИЯ, Скотт Бессент, Chevron, МИД
19:07 17.08.2026 (обновлено: 19:24 17.08.2026)
 
Новый нефтепровод из Ирака в Сирию потребует 15 миллиардов долларов

Alsumaria News: строительство нефтепровода из Ирака к Средиземному морю потребует $15 млрд

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Проект строительства нового нефтепровода из Ирака через Сирию к Средиземному морю для снижения зависимости от Ормузского пролива потребует не менее четырех лет и 15 миллиардов долларов, сообщает в понедельник иракский новостной портал Alsumaria News со ссылкой на осведомленные источники.
"План потребует строительства полностью новой инфраструктуры, а не реконструкции существующего трубопровода, и обойдется не менее 15 миллиардов долларов. Работы по трубопроводу "Ирак - Сирия" займут около четырех лет," - цитирует портал осведомленный источник.
Проект продвигают американские чиновники и руководители энергетических компаний как часть стратегии по сокращению зависимости нефтяного сектора от Ормузского пролива. По данным портала, консорциум с участием американской Chevron уже получил первоначальную поддержку для проведения технико-экономических исследований.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в ближайшие два года Ормузский пролив может потерять свое значение. По его словам, до начала войны через него проходило около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, однако значительная часть этих объемов в перспективе может быть перенаправлена через наземные трубопроводы.
Ирак ранее также обсуждал с Сирией строительство нового нефтепровода. В июне глава МИД Ирака Фуад Хусейн сообщал, что стороны рассматривают проект при участии иностранных компаний.
 
НефтьИРАКОрмузский проливСИРИЯСкотт БессентChevronМИД
 
 
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