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СМИ: танкер под флагом Греции подвергся атаке в Черном море

СМИ: танкер под флагом Греции подвергся атаке в Черном море - 17.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: танкер под флагом Греции подвергся атаке в Черном море

Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что танкер под флагом Греции подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T21:55+0300

2026-08-17T21:55+0300

2026-08-17T21:55+0300

нефть

россия

черное море

греция

казахстан

ктк

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что танкер под флагом Греции подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. "Нефтетанкер под греческим флагом подвергся атаке в Черном море... Skiros... был атакован после выгрузки на терминале КТК", - говорится в публикации. Утверждается, что нападение произошло 16 августа вблизи терминала. Подробности атаки не сообщаются. В компании, которая числится как оператор Skiros, заявили агентству, что никто не пострадал в результате нападения. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.

черное море

греция

казахстан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, черное море, греция, казахстан, ктк