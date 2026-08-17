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СМИ: танкер под флагом Греции подвергся атаке в Черном море - 17.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: танкер под флагом Греции подвергся атаке в Черном море
СМИ: танкер под флагом Греции подвергся атаке в Черном море - 17.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: танкер под флагом Греции подвергся атаке в Черном море
Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что танкер под флагом Греции подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T21:55+0300
2026-08-17T21:55+0300
нефть
россия
черное море
греция
казахстан
ктк
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что танкер под флагом Греции подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. "Нефтетанкер под греческим флагом подвергся атаке в Черном море... Skiros... был атакован после выгрузки на терминале КТК", - говорится в публикации. Утверждается, что нападение произошло 16 августа вблизи терминала. Подробности атаки не сообщаются. В компании, которая числится как оператор Skiros, заявили агентству, что никто не пострадал в результате нападения. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
черное море
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нефть, россия, черное море, греция, казахстан, ктк
Нефть, РОССИЯ, Черное море, ГРЕЦИЯ, КАЗАХСТАН, КТК
21:55 17.08.2026
 
СМИ: танкер под флагом Греции подвергся атаке в Черном море

Блумберг: танкер под флагом Греции подвергся атаке после погрузки нефти в Черном море

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что танкер под флагом Греции подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
"Нефтетанкер под греческим флагом подвергся атаке в Черном море... Skiros... был атакован после выгрузки на терминале КТК", - говорится в публикации.
Утверждается, что нападение произошло 16 августа вблизи терминала. Подробности атаки не сообщаются. В компании, которая числится как оператор Skiros, заявили агентству, что никто не пострадал в результате нападения.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
 
НефтьРОССИЯЧерное мореГРЕЦИЯКАЗАХСТАНКТК
 
 
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