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Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель - 17.08.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут на 2% в понедельник, стоимость марки Brent находится выше 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T21:01+0300
2026-08-17T21:01+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2% в понедельник, стоимость марки Brent находится выше 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.43 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,36% относительно предыдущего закрытия - до 90,61 доллара за баррель, выше 90 долларов показатель в последний раз поднимался в прошлую среду, 12 августа. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,5% - до 83,51 доллара за баррель. Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии неофициального канала связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил ранее журналист Fox News Трей Йингст. Однако позднее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби заявил, что КСИР не ведет какого-либо диалога с представителями США. "Судоходство через Ормузский пролив по-прежнему ограничено, а переговоры зашли в тупик, и оба этих фактора сдерживают возможность дальнейшего падения (цен на нефть - ред.)", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Naga Фрэнка Уолбаума (Frank Walbaum).
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нефть, торги, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, fox news, ксир
Нефть, Торги, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Fox News, КСИР
21:01 17.08.2026
 
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2% в понедельник, стоимость марки Brent находится выше 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.43 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,36% относительно предыдущего закрытия - до 90,61 доллара за баррель, выше 90 долларов показатель в последний раз поднимался в прошлую среду, 12 августа. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,5% - до 83,51 доллара за баррель.
Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии неофициального канала связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил ранее журналист Fox News Трей Йингст.
Однако позднее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби заявил, что КСИР не ведет какого-либо диалога с представителями США.
"Судоходство через Ормузский пролив по-прежнему ограничено, а переговоры зашли в тупик, и оба этих фактора сдерживают возможность дальнейшего падения (цен на нефть - ред.)", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Naga Фрэнка Уолбаума (Frank Walbaum).
 
НефтьТоргиСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампFox NewsКСИР
 
 
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