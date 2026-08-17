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Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель - 17.08.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут на 2% в понедельник, стоимость марки Brent находится выше 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T21:01+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2% в понедельник, стоимость марки Brent находится выше 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.43 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,36% относительно предыдущего закрытия - до 90,61 доллара за баррель, выше 90 долларов показатель в последний раз поднимался в прошлую среду, 12 августа. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,5% - до 83,51 доллара за баррель.
Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии неофициального канала связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил ранее журналист Fox News Трей Йингст.
Однако позднее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби заявил, что КСИР не ведет какого-либо диалога с представителями США.
"Судоходство через Ормузский пролив по-прежнему ограничено, а переговоры зашли в тупик, и оба этих фактора сдерживают возможность дальнейшего падения (цен на нефть - ред.)", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Naga Фрэнка Уолбаума (Frank Walbaum).
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нефть, торги, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, fox news, ксир
Нефть, Торги, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Fox News, КСИР
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2% в понедельник, стоимость марки Brent находится выше 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.43 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,36% относительно предыдущего закрытия - до 90,61 доллара за баррель, выше 90 долларов показатель в последний раз поднимался в прошлую среду, 12 августа. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,5% - до 83,51 доллара за баррель.
Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии неофициального канала связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил ранее журналист Fox News Трей Йингст.
Однако позднее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби заявил, что КСИР не ведет какого-либо диалога с представителями США.
"Судоходство через Ормузский пролив по-прежнему ограничено, а переговоры зашли в тупик, и оба этих фактора сдерживают возможность дальнейшего падения (цен на нефть - ред.)", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Naga Фрэнка Уолбаума (Frank Walbaum).