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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,55 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,55 рубля - 17.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,55 рубля
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии понедельника повышается до 12,55 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T10:10+0300
2026-08-17T10:10+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии понедельника повышается до 12,55 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,55 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,55 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос на копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,55 рубля