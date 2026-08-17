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Названы страны, где можно добывать золото самостоятельно

Названы страны, где можно добывать золото самостоятельно - 17.08.2026, ПРАЙМ

Названы страны, где можно добывать золото самостоятельно

Промывка золота в качестве туристического развлечения или хобби разрешена в ряде стран – например, в Колумбии и Новой Зеландии, рассказала РИА Новости... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:44+0300

2026-08-17T08:44+0300

2026-08-17T08:44+0300

золото

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Промывка золота в качестве туристического развлечения или хобби разрешена в ряде стран – например, в Колумбии и Новой Зеландии, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "В некоторых странах мелкомасштабная добыча россыпного золота - промывка золота - возможна, например, в качестве туристического занятия или как хобби без последующей цели крупного сбыта", - сказала она. Так, в Колумбии допускается ручное промывание в разрешенных государством объемах золотых песков без использования техники. Однако для такой деятельности нужно будет зарегистрироваться в муниципалитете. А в Новой Зеландии существуют специальные одобренные правительством разрешенные участки, где гражданам можно искать золото в качестве развлечения или хобби в ручьях или реках, в том числе с помощью металлоискателей, лопат, кирок. Разрешения на это не требуется. Подобные мероприятия допускаются и в Британской Колумбии в Канаде (без получения специального разрешения в рекреационных целях), а также, например, в Финляндии - однако на государственной земле нужно разрешение Финского агентства по безопасности и химикатам. По данным, которые привела Левашенко, на сегодняшний день очаги мелкомасштабной ручной добычи золота можно найти по всему миру: в Африке, Азии и Латинской Америке в поисках драгметалла, по подсчетам, ежегодно задействованы около 20 миллионов человек в 80 странах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото