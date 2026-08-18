https://1prime.ru/20260818/auktsion-872455651.html

Торги по продаже компании "Вектор Рейл" пройдут 4 сентября

Торги по продаже компании "Вектор Рейл" пройдут 4 сентября - 18.08.2026, ПРАЙМ

Торги по продаже компании "Вектор Рейл" пройдут 4 сентября

Аукцион на понижение по продаже переданных в доход государства 100% акций в уставном капитале лизинговой компании "Виктор Рейл" назначен на 4 сентября 2026 года | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:29+0300

2026-08-18T10:29+0300

2026-08-18T10:58+0300

бизнес

акции

финансы

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872455651.jpg?1787039914

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Аукцион на понижение по продаже переданных в доход государства 100% акций в уставном капитале лизинговой компании "Виктор Рейл" назначен на 4 сентября 2026 года с начальной ценой 20,35 миллиарда рублей, следует из страницы лота в государственной информационной системе "Торги". "Продажа посредством публичного предложения 100% акций в уставном капитале Акционерного общества "Вектор Рейл". Начальная цена - 20 347 671 000,00 рубль. Дата проведения торгов - 04.09.2026 10:00 (мск)", - говорится в системе. Аукцион пройдет на понижение, шаг понижения составит чуть более 1 миллиарда рублей, а цена отсечения - половину начальной стоимости (10,17 миллиарда рублей). Заявки на участие в торгах принимаются до 17.00 мск 1 сентября, отмечено на странице лота. Для участия в торгах необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости (4,07 миллиарда рублей). Октябрьский районный суд Екатеринбурга 23 апреля 2025 года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход России 30,1 миллиарда рублей и акций АО "Вектор Рейл". С ответчиков, как поясняли РИА Новости в инстанции, солидарно было взыскано 30,1 миллиарда рублей, средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. В доход государства обращены и 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор Рейл". Решение оставил в силе Свердловский областной суд.

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, акции, финансы, екатеринбург