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Торги по продаже компании "Вектор Рейл" пройдут 4 сентября
Торги по продаже компании "Вектор Рейл" пройдут 4 сентября - 18.08.2026, ПРАЙМ
Торги по продаже компании "Вектор Рейл" пройдут 4 сентября
Аукцион на понижение по продаже переданных в доход государства 100% акций в уставном капитале лизинговой компании "Виктор Рейл" назначен на 4 сентября 2026 года | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:29+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Аукцион на понижение по продаже переданных в доход государства 100% акций в уставном капитале лизинговой компании "Виктор Рейл" назначен на 4 сентября 2026 года с начальной ценой 20,35 миллиарда рублей, следует из страницы лота в государственной информационной системе "Торги". "Продажа посредством публичного предложения 100% акций в уставном капитале Акционерного общества "Вектор Рейл". Начальная цена - 20 347 671 000,00 рубль. Дата проведения торгов - 04.09.2026 10:00 (мск)", - говорится в системе. Аукцион пройдет на понижение, шаг понижения составит чуть более 1 миллиарда рублей, а цена отсечения - половину начальной стоимости (10,17 миллиарда рублей). Заявки на участие в торгах принимаются до 17.00 мск 1 сентября, отмечено на странице лота. Для участия в торгах необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости (4,07 миллиарда рублей). Октябрьский районный суд Екатеринбурга 23 апреля 2025 года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход России 30,1 миллиарда рублей и акций АО "Вектор Рейл". С ответчиков, как поясняли РИА Новости в инстанции, солидарно было взыскано 30,1 миллиарда рублей, средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. В доход государства обращены и 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор Рейл". Решение оставил в силе Свердловский областной суд.
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Бизнес, Акции, Финансы, ЕКАТЕРИНБУРГ
Торги по продаже компании "Вектор Рейл" пройдут 4 сентября
Аукцион на понижение по продаже 100% акций "Вектор Рейл" назначили на 4 сентября
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Аукцион на понижение по продаже переданных в доход государства 100% акций в уставном капитале лизинговой компании "Виктор Рейл" назначен на 4 сентября 2026 года с начальной ценой 20,35 миллиарда рублей, следует из страницы лота в государственной информационной системе "Торги".
"Продажа посредством публичного предложения 100% акций в уставном капитале Акционерного общества "Вектор Рейл". Начальная цена - 20 347 671 000,00 рубль. Дата проведения торгов - 04.09.2026 10:00 (мск)", - говорится в системе.
Аукцион пройдет на понижение, шаг понижения составит чуть более 1 миллиарда рублей, а цена отсечения - половину начальной стоимости (10,17 миллиарда рублей). Заявки на участие в торгах принимаются до 17.00 мск 1 сентября, отмечено на странице лота. Для участия в торгах необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости (4,07 миллиарда рублей).
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 23 апреля 2025 года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход России 30,1 миллиарда рублей и акций АО "Вектор Рейл".
С ответчиков, как поясняли РИА Новости в инстанции, солидарно было взыскано 30,1 миллиарда рублей, средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. В доход государства обращены и 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор Рейл". Решение оставил в силе Свердловский областной суд.