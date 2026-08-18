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Аэропорт Бишкека введет временные ограничения

Аэропорт Бишкека введет временные ограничения - 18.08.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Бишкека введет временные ограничения

Бишкекский аэропорт "Манас" введет временные ограничения на авиаперелеты 31 августа – 1 сентября из-за визитов высокопоставленных гостей и делегаций для участия | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:31+0300

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БИШКЕК, 18 авг – ПРАЙМ. Бишкекский аэропорт "Манас" введет временные ограничения на авиаперелеты 31 августа – 1 сентября из-за визитов высокопоставленных гостей и делегаций для участия в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Всемирных играх кочевников, сообщил председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбек Самидинов. Пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов 7 июля сообщил, что в Бишкеке 30–31 августа состоится саммит ШОС. Также с 31 августа по 6 сентября в стране пройдут Всемирные игры кочевников. Киргизию на время проведения этих мероприятий посетят главы 21 государства. "Тридцать первого августа и первого сентября в связи с обслуживанием высокопоставленных гостей и вопросами безопасности будут введены временные ограничения на авиарейсы… в течение двух дней будут действовать ограничения с 09:00 утра до 22:00 вечера. Международные рейсы перенесены на ночное время", - приводит слова Самидинова национальное информагентство Кабар. По его словам, авиакомпании заранее проинформировали, они составят расписание полетов с учетом вводимых ограничений. "В этот период ожидается прибытие в страну глав более 20 государств и их официальных делегаций… мы на 100 процентов готовы обеспечить безопасность и высокий уровень обслуживания во время этого мероприятия", — сказал глава компании. Он рассказал, что масштабная реконструкция аэропорта, начатая в прошлом году, практически завершена, строительные работы полностью выполнены, все необходимое оборудование доставлено, ведется благоустройство территории.

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бизнес, бишкек, киргизия, шос