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BP возобновила торговлю венесуэльской нефтью - 18.08.2026, ПРАЙМ
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BP возобновила торговлю венесуэльской нефтью
BP возобновила торговлю венесуэльской нефтью - 18.08.2026, ПРАЙМ
BP возобновила торговлю венесуэльской нефтью
Британская энергетическая BP возобновила торговлю венесуэльской нефтью после отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает агентство... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:13+0300
2026-08-18T20:13+0300
нефть
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
bp
pdvsa
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP возобновила торговлю венесуэльской нефтью после отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Блумберг, во вторник танкер "Монте Лема" завершил погрузку мазута для BP. Судно, перевозящее 400 тысяч баррелей тяжелого мазута, указывает Хьюстон в качестве предварительного конечного пункта назначения. Мазут поставляется государственной нефтяной компанией (Венесуэлы - ред.) Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)", - пишет агентство. Отмечается, что BP и PDVSA отказались от комментариев. Блумберг указывает, что данная поставка ставит BP в ряд избранных компаний, имеющих прямой доступ к венесуэльской нефти, которые могут закупать ее без привлечения посредников. В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле был атакован с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле.
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нефть, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, bp, pdvsa
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Нью-Йорк, Николас Мадуро, BP, PDVSA
20:13 18.08.2026
 
BP возобновила торговлю венесуэльской нефтью

BP возобновила торговлю венесуэльской нефтью после отстранения Мадуро

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP возобновила торговлю венесуэльской нефтью после отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Блумберг, во вторник танкер "Монте Лема" завершил погрузку мазута для BP. Судно, перевозящее 400 тысяч баррелей тяжелого мазута, указывает Хьюстон в качестве предварительного конечного пункта назначения. Мазут поставляется государственной нефтяной компанией (Венесуэлы - ред.) Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)", - пишет агентство.
Отмечается, что BP и PDVSA отказались от комментариев.
Блумберг указывает, что данная поставка ставит BP в ряд избранных компаний, имеющих прямой доступ к венесуэльской нефти, которые могут закупать ее без привлечения посредников.
В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле был атакован с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАНью-ЙоркНиколас МадуроBPPDVSA
 
 
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