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Региональные зонтичные бренды развиваются в 55 субъектах России - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Региональные зонтичные бренды развиваются в 55 субъектах России
Региональные зонтичные бренды развиваются в 55 субъектах России - 18.08.2026, ПРАЙМ
Региональные зонтичные бренды развиваются в 55 субъектах России
Региональные зонтичные бренды уже развиваются в 55 субъектах России, а лидерами по их концентрации стали Дальневосточный и Южный федеральные округа, сообщил... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:48+0300
2026-08-18T17:49+0300
бизнес
россия
центральный федеральный округ
минпромторг
роскачество
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Региональные зонтичные бренды уже развиваются в 55 субъектах России, а лидерами по их концентрации стали Дальневосточный и Южный федеральные округа, сообщил заместитель директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Александр Лифинцев. Региональные зонтичные бренды - это маркетинговая концепция, при которой несколько производителей из одного региона объединяются под общим названием и визуальным стилем для совместного продвижения своих товаров или услуг. "В настоящее время в России региональные зонтичные бренды развиваются уже более чем в 50 субъектах, а если быть более точным, в 55. Лидеры в этом направлении, с точки зрения концентрации регионов, которые используют такие региональные бренды, по федеральным округам - это Дальневосточный федеральный округ, там 82% субъектов имеет региональные бренды собственной продукции, и Южный федеральный округ - там 75% субъектов имеют такие региональные бренды", - сказал он на пресс-конференции. Лифинцев также отметил Северо-Кавказский федеральный округ, в котором развивается единый бренд "Продукция Кавказа", объединяющий продукцию всех регионов округа. При этом в Центральном федеральном округе бренды есть только в половине субъектов, а в Сибирском - лишь у 40%. Представитель Минпромторга напомнил, что продвижение региональных брендов закреплено за самими регионами. Многие из них при участии центров "Мой бизнес" развивают собственные зонтичные бренды - например, "Сделано в Москве" и "Сделано в Туле". "Минпромторг России, со своей стороны, горячо поддерживает развитие региональных брендов. Сейчас любой регион может обратиться в Роскачество за помощью в продвижении своих региональных брендов, а также для поиска дополнительных каналов сбыта", - напомнил Лифинцев. В министерстве полагают, что такое сотрудничество простимулирует производство отечественной продукции и позволит производителям успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках, привлекая инвестиции и расширяя экспорт. "Продвижение отечественных товаров и услуг способствует формированию позитивного имиджа нашей страны, а также укреплению национальной гордости и потребительского патриотизма", - заключил представитель Минпромторга.
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4.7
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
40
бизнес, россия, центральный федеральный округ, минпромторг, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Центральный федеральный округ, Минпромторг, Роскачество
17:48 18.08.2026 (обновлено: 17:49 18.08.2026)
 
Региональные зонтичные бренды развиваются в 55 субъектах России

Минпромторг: региональные зонтичные бренды развиваются в 55 субъектах России

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Региональные зонтичные бренды уже развиваются в 55 субъектах России, а лидерами по их концентрации стали Дальневосточный и Южный федеральные округа, сообщил заместитель директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Александр Лифинцев.
Региональные зонтичные бренды - это маркетинговая концепция, при которой несколько производителей из одного региона объединяются под общим названием и визуальным стилем для совместного продвижения своих товаров или услуг.
"В настоящее время в России региональные зонтичные бренды развиваются уже более чем в 50 субъектах, а если быть более точным, в 55. Лидеры в этом направлении, с точки зрения концентрации регионов, которые используют такие региональные бренды, по федеральным округам - это Дальневосточный федеральный округ, там 82% субъектов имеет региональные бренды собственной продукции, и Южный федеральный округ - там 75% субъектов имеют такие региональные бренды", - сказал он на пресс-конференции.
Лифинцев также отметил Северо-Кавказский федеральный округ, в котором развивается единый бренд "Продукция Кавказа", объединяющий продукцию всех регионов округа. При этом в Центральном федеральном округе бренды есть только в половине субъектов, а в Сибирском - лишь у 40%.
Представитель Минпромторга напомнил, что продвижение региональных брендов закреплено за самими регионами. Многие из них при участии центров "Мой бизнес" развивают собственные зонтичные бренды - например, "Сделано в Москве" и "Сделано в Туле".
"Минпромторг России, со своей стороны, горячо поддерживает развитие региональных брендов. Сейчас любой регион может обратиться в Роскачество за помощью в продвижении своих региональных брендов, а также для поиска дополнительных каналов сбыта", - напомнил Лифинцев.
В министерстве полагают, что такое сотрудничество простимулирует производство отечественной продукции и позволит производителям успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках, привлекая инвестиции и расширяя экспорт.
"Продвижение отечественных товаров и услуг способствует формированию позитивного имиджа нашей страны, а также укреплению национальной гордости и потребительского патриотизма", - заключил представитель Минпромторга.
 
БизнесРОССИЯЦентральный федеральный округМинпромторгРоскачество
 
 
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