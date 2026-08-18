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Региональные зонтичные бренды развиваются в 55 субъектах России

Региональные зонтичные бренды развиваются в 55 субъектах России - 18.08.2026, ПРАЙМ

Региональные зонтичные бренды развиваются в 55 субъектах России

Региональные зонтичные бренды уже развиваются в 55 субъектах России, а лидерами по их концентрации стали Дальневосточный и Южный федеральные округа, сообщил... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T17:48+0300

2026-08-18T17:48+0300

2026-08-18T17:49+0300

бизнес

россия

центральный федеральный округ

минпромторг

роскачество

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Региональные зонтичные бренды уже развиваются в 55 субъектах России, а лидерами по их концентрации стали Дальневосточный и Южный федеральные округа, сообщил заместитель директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Александр Лифинцев. Региональные зонтичные бренды - это маркетинговая концепция, при которой несколько производителей из одного региона объединяются под общим названием и визуальным стилем для совместного продвижения своих товаров или услуг. "В настоящее время в России региональные зонтичные бренды развиваются уже более чем в 50 субъектах, а если быть более точным, в 55. Лидеры в этом направлении, с точки зрения концентрации регионов, которые используют такие региональные бренды, по федеральным округам - это Дальневосточный федеральный округ, там 82% субъектов имеет региональные бренды собственной продукции, и Южный федеральный округ - там 75% субъектов имеют такие региональные бренды", - сказал он на пресс-конференции. Лифинцев также отметил Северо-Кавказский федеральный округ, в котором развивается единый бренд "Продукция Кавказа", объединяющий продукцию всех регионов округа. При этом в Центральном федеральном округе бренды есть только в половине субъектов, а в Сибирском - лишь у 40%. Представитель Минпромторга напомнил, что продвижение региональных брендов закреплено за самими регионами. Многие из них при участии центров "Мой бизнес" развивают собственные зонтичные бренды - например, "Сделано в Москве" и "Сделано в Туле". "Минпромторг России, со своей стороны, горячо поддерживает развитие региональных брендов. Сейчас любой регион может обратиться в Роскачество за помощью в продвижении своих региональных брендов, а также для поиска дополнительных каналов сбыта", - напомнил Лифинцев. В министерстве полагают, что такое сотрудничество простимулирует производство отечественной продукции и позволит производителям успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках, привлекая инвестиции и расширяя экспорт. "Продвижение отечественных товаров и услуг способствует формированию позитивного имиджа нашей страны, а также укреплению национальной гордости и потребительского патриотизма", - заключил представитель Минпромторга.

центральный федеральный округ

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бизнес, россия, центральный федеральный округ, минпромторг, роскачество