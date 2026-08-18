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Доля нелегального оборота сигарет в России за II квартал снизилась до 9,4%

Доля нелегального оборота сигарет в России за II квартал снизилась до 9,4% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Доля нелегального оборота сигарет в России за II квартал снизилась до 9,4%

Доля нелегального оборота сигарет в России за второй квартал 2026 года составила 9,4% против 9,5% годом ранее, рассказали РИА Новости в Национальном научном... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T00:17+0300

2026-08-18T00:17+0300

2026-08-18T00:17+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доля нелегального оборота сигарет в России за второй квартал 2026 года составила 9,4% против 9,5% годом ранее, рассказали РИА Новости в Национальном научном центре компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО "ННЦК"). "АНО "ННЦК" завершила X Всероссийское исследование рынка табачной продукции (сигарет) по определению доли незаконного оборота в РФ во II квартале 2026 года. Эта доля составила 9,4% в пересчете на курящее население страны, снизившись с 9,5% во II квартале 2025 года", - говорится в сообщении. Исследование охватило 1 073 населенных пункта, расположенных в 85 регионах России. Так, лидерами среди регионов с нулевым уровнем незаконного оборота стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ. При этом наибольшая доля такой продукции отмечена в Чеченской Республике - 48,4%, Северной Осетии - 33,5% и Республике Дагестан - 28,6%. "Что касается Федеральных округов, то наименьшая доля незаконного оборота (1,5%) зафиксирована на Дальнем Востоке, максимальная (19,5%) в Северо-Кавказском федеральном округе", - добавили там. Распределение нелегальной табачной продукции по населенным пунктам зависит от их населения, пояснили в организации. Наименьшая доля отмечена в городах с населением свыше 1 миллиона человек - 7%. Наибольший уровень незаконного оборота зафиксирован в сельских поселениях - 12,7%. Отмечается, что более половины объема незаконного оборота в стране (56,1%) по-прежнему составляют сигареты, незаконно ввезенные из стран-членов ЕАЭС. Среди них доминирует продукция белорусских брендов - ее доля составляет 79,6% от всей нелегальной продукции из стран-членов ЕАЭС, еще 19,6% поставляет Армения.

магаданская область

северная осетия

дальний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, магаданская область, северная осетия, дальний восток, еаэс, ано