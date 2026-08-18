Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля нелегального оборота сигарет в России за II квартал снизилась до 9,4% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/dolja-872446087.html
Доля нелегального оборота сигарет в России за II квартал снизилась до 9,4%
Доля нелегального оборота сигарет в России за II квартал снизилась до 9,4% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Доля нелегального оборота сигарет в России за II квартал снизилась до 9,4%
Доля нелегального оборота сигарет в России за второй квартал 2026 года составила 9,4% против 9,5% годом ранее, рассказали РИА Новости в Национальном научном... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T00:17+0300
2026-08-18T00:17+0300
бизнес
россия
магаданская область
северная осетия
дальний восток
еаэс
ано
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872446087.jpg?1787001433
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доля нелегального оборота сигарет в России за второй квартал 2026 года составила 9,4% против 9,5% годом ранее, рассказали РИА Новости в Национальном научном центре компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО "ННЦК"). "АНО "ННЦК" завершила X Всероссийское исследование рынка табачной продукции (сигарет) по определению доли незаконного оборота в РФ во II квартале 2026 года. Эта доля составила 9,4% в пересчете на курящее население страны, снизившись с 9,5% во II квартале 2025 года", - говорится в сообщении. Исследование охватило 1 073 населенных пункта, расположенных в 85 регионах России. Так, лидерами среди регионов с нулевым уровнем незаконного оборота стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ. При этом наибольшая доля такой продукции отмечена в Чеченской Республике - 48,4%, Северной Осетии - 33,5% и Республике Дагестан - 28,6%. "Что касается Федеральных округов, то наименьшая доля незаконного оборота (1,5%) зафиксирована на Дальнем Востоке, максимальная (19,5%) в Северо-Кавказском федеральном округе", - добавили там. Распределение нелегальной табачной продукции по населенным пунктам зависит от их населения, пояснили в организации. Наименьшая доля отмечена в городах с населением свыше 1 миллиона человек - 7%. Наибольший уровень незаконного оборота зафиксирован в сельских поселениях - 12,7%. Отмечается, что более половины объема незаконного оборота в стране (56,1%) по-прежнему составляют сигареты, незаконно ввезенные из стран-членов ЕАЭС. Среди них доминирует продукция белорусских брендов - ее доля составляет 79,6% от всей нелегальной продукции из стран-членов ЕАЭС, еще 19,6% поставляет Армения.
магаданская область
северная осетия
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, магаданская область, северная осетия, дальний восток, еаэс, ано
Бизнес, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Северная Осетия, Дальний Восток, ЕАЭС, АНО
00:17 18.08.2026
 
Доля нелегального оборота сигарет в России за II квартал снизилась до 9,4%

ННЦК: доля нелегального оборота сигарет в России во II квартале снизилась до 9,4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Доля нелегального оборота сигарет в России за второй квартал 2026 года составила 9,4% против 9,5% годом ранее, рассказали РИА Новости в Национальном научном центре компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО "ННЦК").
"АНО "ННЦК" завершила X Всероссийское исследование рынка табачной продукции (сигарет) по определению доли незаконного оборота в РФ во II квартале 2026 года. Эта доля составила 9,4% в пересчете на курящее население страны, снизившись с 9,5% во II квартале 2025 года", - говорится в сообщении.
Исследование охватило 1 073 населенных пункта, расположенных в 85 регионах России. Так, лидерами среди регионов с нулевым уровнем незаконного оборота стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ. При этом наибольшая доля такой продукции отмечена в Чеченской Республике - 48,4%, Северной Осетии - 33,5% и Республике Дагестан - 28,6%.
"Что касается Федеральных округов, то наименьшая доля незаконного оборота (1,5%) зафиксирована на Дальнем Востоке, максимальная (19,5%) в Северо-Кавказском федеральном округе", - добавили там.
Распределение нелегальной табачной продукции по населенным пунктам зависит от их населения, пояснили в организации. Наименьшая доля отмечена в городах с населением свыше 1 миллиона человек - 7%. Наибольший уровень незаконного оборота зафиксирован в сельских поселениях - 12,7%.
Отмечается, что более половины объема незаконного оборота в стране (56,1%) по-прежнему составляют сигареты, незаконно ввезенные из стран-членов ЕАЭС. Среди них доминирует продукция белорусских брендов - ее доля составляет 79,6% от всей нелегальной продукции из стран-членов ЕАЭС, еще 19,6% поставляет Армения.
 
БизнесРОССИЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬСеверная ОсетияДальний ВостокЕАЭСАНО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала