https://1prime.ru/20260818/equinor--872482186.html

Норвежская Equinor приобрела долю Chevron в лицензии на разведку нефти

Норвежская Equinor приобрела долю Chevron в лицензии на разведку нефти - 18.08.2026, ПРАЙМ

Норвежская Equinor приобрела долю Chevron в лицензии на разведку нефти

Норвежская энергетическая Equinor подписала соглашение с дочерней структурой Chevron о приобретении доли участия в лицензии на разведку нефти в Намибии,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T18:53+0300

2026-08-18T18:53+0300

2026-08-18T18:53+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor подписала соглашение с дочерней структурой Chevron о приобретении доли участия в лицензии на разведку нефти в Намибии, сообщает норвежская компания. "Equinor подписала соглашение с Harmattan Energy Limited, дочерней компанией Chevron в Намибии, о приобретении 17,4% доли участия в лицензии на разведку нефти в бассейне реки Оранжевая в шельфовой зоне Намибии", - говорится в сообщении. В релизе подчеркивается, что до заключения сделки дочерняя структура Chevron владела долей в размере 52,5%, а другими партнерами компании по лицензии были QatarEnergy (27,5%), Trago Energy (10%) и государственная нефтяная компания Намибии NAMCOR (10%). Отмечается, что данная сделка знаменует выход Equinor на рынок Намибии, а лицензия обеспечивает доступ к перспективному участку. Завершение сделки зависит от получения разрешений регулирующих органов и прохождения процедур оформления. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

https://1prime.ru/20260817/equinor--872439934.html

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нефть, намибия, норвегия, сша, chevron, equinor