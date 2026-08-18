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Ряд АЗС в Хакасии снизили цены на топливо после проверок ФАС
Ряд АЗС в Хакасии снизили цены на топливо после проверок ФАС - 18.08.2026, ПРАЙМ
Ряд АЗС в Хакасии снизили цены на топливо после проверок ФАС
Ряд автозаправочных станций в Хакасии снизили цены на топливо после проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщило ведомство. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:41+0300
2026-08-18T17:41+0300
2026-08-18T17:41+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ряд автозаправочных станций в Хакасии снизили цены на топливо после проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщило ведомство. "В Хакасии ряд АЗС снизили цены на топливо после того, как УФАС выдало предупреждение крупной сети заправок ХТК о снижении цен, а также возбудило три дела по признакам картельного сговора хозсубъектов в Саяногорске, Черногорске и Усть-Абаканском районе", - говорится в сообщении. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. ФАС в регулярном режиме проводит проверки цен на заправках, чтобы не допустить их необоснованного роста. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на АЗС снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в последние две недели снижались.
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хакасия, александр новак, уфас, росстат
ХАКАСИЯ, Александр Новак, УФАС, Росстат
Ряд АЗС в Хакасии снизили цены на топливо после проверок ФАС
ФАС: в Хакасии ряд АЗС снизили цены на топливо после проверок ФАС