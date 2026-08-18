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Российский филиал Mazda продлил действие логотипа

Российский филиал Mazda продлил действие логотипа - 18.08.2026, ПРАЙМ

Российский филиал Mazda продлил действие логотипа

Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda продлил действие товарного знака в виде логотипа компании, следует из электронной базы Роспатента, с... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:24+0300

2026-08-18T16:24+0300

2026-08-18T16:24+0300

бизнес

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda продлил действие товарного знака в виде логотипа компании, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, действие исключительного права на товарный знак на логотип автоконцерта истекло в августе 2026 года. Однако компания "Мазда Моторс Рус", имеющая право использования товарным знаком, подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение и продлило срок действия знака до июля 2036 года. Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Договор предусматривал возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября 2025 года в пресс-службе "Соллерса" РИА Новости сообщили, что Mazda не реализовала опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива. В ноябре 2025 года платформа "ВТБ Авто" заключила соглашение с российским филиалом Mazda, ООО "Мазда Моторс Рус", в рамках которого филиал начал онлайн-продажи автомобилей Mazda в РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО "Мазда Мотор Рус" принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн".

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бизнес, россия, владивосток, mazda, роспатент, соллерс