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Российский филиал Mazda продлил действие логотипа - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Российский филиал Mazda продлил действие логотипа
Российский филиал Mazda продлил действие логотипа - 18.08.2026, ПРАЙМ
Российский филиал Mazda продлил действие логотипа
Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda продлил действие товарного знака в виде логотипа компании, следует из электронной базы Роспатента, с... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:24+0300
2026-08-18T16:24+0300
бизнес
россия
владивосток
mazda
роспатент
соллерс
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda продлил действие товарного знака в виде логотипа компании, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, действие исключительного права на товарный знак на логотип автоконцерта истекло в августе 2026 года. Однако компания "Мазда Моторс Рус", имеющая право использования товарным знаком, подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение и продлило срок действия знака до июля 2036 года. Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Договор предусматривал возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября 2025 года в пресс-службе "Соллерса" РИА Новости сообщили, что Mazda не реализовала опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива. В ноябре 2025 года платформа "ВТБ Авто" заключила соглашение с российским филиалом Mazda, ООО "Мазда Моторс Рус", в рамках которого филиал начал онлайн-продажи автомобилей Mazda в РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО "Мазда Мотор Рус" принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн".
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192
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бизнес, россия, владивосток, mazda, роспатент, соллерс
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Mazda, Роспатент, Соллерс
16:24 18.08.2026
 
Российский филиал Mazda продлил действие логотипа

Российский филиал Mazda продлил действие товарного знака в виде логотипа компании

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda продлил действие товарного знака в виде логотипа компании, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, действие исключительного права на товарный знак на логотип автоконцерта истекло в августе 2026 года. Однако компания "Мазда Моторс Рус", имеющая право использования товарным знаком, подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение и продлило срок действия знака до июля 2036 года.
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Договор предусматривал возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября 2025 года в пресс-службе "Соллерса" РИА Новости сообщили, что Mazda не реализовала опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
В ноябре 2025 года платформа "ВТБ Авто" заключила соглашение с российским филиалом Mazda, ООО "Мазда Моторс Рус", в рамках которого филиал начал онлайн-продажи автомобилей Mazda в РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО "Мазда Мотор Рус" принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн".
 
БизнесРОССИЯВладивостокMazdaРоспатентСоллерс
 
 
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