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Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море - 18.08.2026, ПРАЙМ
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море в понедельник, на судне начался пожар, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:00+0300
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море в понедельник, на судне начался пожар, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к владельцу судна. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что танкер Skiros, принадлежащий греческой компании, подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. "Во вторник на греческом балкере был пожар после того, как в понедельник.. на Черном море в него попали пять беспилотников", - говорится в сообщении Рейтера. По словам источника агентства, экипаж не пострадал, он эвакуировался. Судно шло под флагом Либерии.
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нефть, черное море
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море
Reuters: второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море, начался пожар
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море в понедельник, на судне начался пожар, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к владельцу судна.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что танкер Skiros, принадлежащий греческой компании, подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море
.
"Во вторник на греческом балкере был пожар после того, как в понедельник.. на Черном море в него попали пять беспилотников", - говорится в сообщении Рейтера.
По словам источника агентства, экипаж не пострадал, он эвакуировался. Судно шло под флагом Либерии.