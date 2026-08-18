Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/gretsiya-872467608.html
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море - 18.08.2026, ПРАЙМ
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море в понедельник, на судне начался пожар, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:00+0300
2026-08-18T14:00+0300
нефть
черное море
https://cdnn.1prime.ru/img/82189/40/821894015_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_e62bab31bc114e5bfc2f19c70412e662.jpg
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море в понедельник, на судне начался пожар, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к владельцу судна. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что танкер Skiros, принадлежащий греческой компании, подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. "Во вторник на греческом балкере был пожар после того, как в понедельник.. на Черном море в него попали пять беспилотников", - говорится в сообщении Рейтера. По словам источника агентства, экипаж не пострадал, он эвакуировался. Судно шло под флагом Либерии.
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82189/40/821894015_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_80fdc51e89748c60de830aadef524374.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, черное море
Нефть, Черное море
14:00 18.08.2026
 
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море

Reuters: второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море, начался пожар

© AFP / Aris MessinisФлаги Греции и ЕС на фоне Афинского Парфенона
Флаги Греции и ЕС на фоне Афинского Парфенона - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© AFP / Aris Messinis
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море в понедельник, на судне начался пожар, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к владельцу судна.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что танкер Skiros, принадлежащий греческой компании, подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
"Во вторник на греческом балкере был пожар после того, как в понедельник.. на Черном море в него попали пять беспилотников", - говорится в сообщении Рейтера.
По словам источника агентства, экипаж не пострадал, он эвакуировался. Судно шло под флагом Либерии.
 
НефтьЧерное море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала