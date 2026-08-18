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Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море

Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море - 18.08.2026, ПРАЙМ

Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море

Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море в понедельник, на судне начался пожар, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:00+0300

2026-08-18T14:00+0300

2026-08-18T14:00+0300

нефть

черное море

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море в понедельник, на судне начался пожар, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к владельцу судна. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что танкер Skiros, принадлежащий греческой компании, подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. "Во вторник на греческом балкере был пожар после того, как в понедельник.. на Черном море в него попали пять беспилотников", - говорится в сообщении Рейтера. По словам источника агентства, экипаж не пострадал, он эвакуировался. Судно шло под флагом Либерии.

черное море

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2026

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нефть, черное море