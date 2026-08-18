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Хакасия получила первый транш на создание ОЭЗ - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Хакасия получила первый транш на создание ОЭЗ
Хакасия получила первый транш на создание ОЭЗ - 18.08.2026, ПРАЙМ
Хакасия получила первый транш на создание ОЭЗ
Хакасия получила первый транш в 353,5 миллиона рублей на создание особой экономической зоны "Хакасская технологическая долина", в ближайшее время начнутся... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:41+0300
2026-08-18T10:41+0300
хакасия
михаил мишустин
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КРАСНОЯРСК, 18 авг - ПРАЙМ. Хакасия получила первый транш в 353,5 миллиона рублей на создание особой экономической зоны "Хакасская технологическая долина", в ближайшее время начнутся строительные работы, сообщил глава республики Валентин Коновалов. "В ближайшее время на территории особой экономической зоны стартуют строительные работы... Проект реализуется в рамках индивидуальной программы развития Хакасии до 2030 года. Общий объем господдержки составит 1,9 млрд руб. Вчера регион получил первый транш из федерального бюджета — 353,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ", - сообщил Коновалов в своем Telegram-канале. Проект позволит расширить производственные мощности алюминиевой компании, привлечь новых резидентов и создать более 800 рабочих мест. В июле 2026 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ. В особой экономической зоне разместятся предприятия металлургии, машиностроения и металлообработки. Ключевыми направлениями станут глубокая переработка алюминия и выпуск высокотехнологичной продукции.
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40
хакасия, михаил мишустин
ХАКАСИЯ, Михаил Мишустин
10:41 18.08.2026
 
Хакасия получила первый транш на создание ОЭЗ

Хакасия получила первый транш в 353,5 миллиона рублей на создание ОЭЗ

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КРАСНОЯРСК, 18 авг - ПРАЙМ. Хакасия получила первый транш в 353,5 миллиона рублей на создание особой экономической зоны "Хакасская технологическая долина", в ближайшее время начнутся строительные работы, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"В ближайшее время на территории особой экономической зоны стартуют строительные работы... Проект реализуется в рамках индивидуальной программы развития Хакасии до 2030 года. Общий объем господдержки составит 1,9 млрд руб. Вчера регион получил первый транш из федерального бюджета — 353,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ", - сообщил Коновалов в своем Telegram-канале.
Проект позволит расширить производственные мощности алюминиевой компании, привлечь новых резидентов и создать более 800 рабочих мест.
В июле 2026 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ. В особой экономической зоне разместятся предприятия металлургии, машиностроения и металлообработки. Ключевыми направлениями станут глубокая переработка алюминия и выпуск высокотехнологичной продукции.
 
ХАКАСИЯМихаил Мишустин
 
 
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