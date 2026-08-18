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Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов
Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов
Казахстан намерен усилить антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов в своем секторе Каспийского моря, разместив возле них силы морского оперативного... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:44+0300
2026-08-18T15:44+0300
нефть
газ
каспийское море
казахстан
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АЛМА-АТА, 18 авг - ПРАЙМ. Казахстан намерен усилить антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов в своем секторе Каспийского моря, разместив возле них силы морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, следует из приказа министерства энергетики республики. "В целях усиления антитеррористической защищенности объектов хозяйствующие субъекты нефтегазовой отрасли (собственники, владельцы, руководители или должностные лица объектов), осуществляющие операции по недропользованию в казахстанском секторе Каспийского моря, обеспечивают место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи производственных объектов по запросу морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом", - говорится в документе. Также приказ предусматривает, что связанные с работой оперштаба расходы будут нести недропользователи. Их перечень и объем, а также порядок оплаты и возмещения стороны определят по согласованию. В документе уточняется, что место должно вмещать не менее 10 сотрудников, иметь вертолетную площадку и находиться не далее 23 километров от морских производственных объектов. Приказ вводится в действие с 17 октября.
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нефть, газ, каспийское море, казахстан
Нефть, Газ, Каспийское море, КАЗАХСТАН
15:44 18.08.2026
 
Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов

Казахстан намерен усилить антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов

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АЛМА-АТА, 18 авг - ПРАЙМ. Казахстан намерен усилить антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов в своем секторе Каспийского моря, разместив возле них силы морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, следует из приказа министерства энергетики республики.
"В целях усиления антитеррористической защищенности объектов хозяйствующие субъекты нефтегазовой отрасли (собственники, владельцы, руководители или должностные лица объектов), осуществляющие операции по недропользованию в казахстанском секторе Каспийского моря, обеспечивают место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи производственных объектов по запросу морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом", - говорится в документе.
Также приказ предусматривает, что связанные с работой оперштаба расходы будут нести недропользователи. Их перечень и объем, а также порядок оплаты и возмещения стороны определят по согласованию.
В документе уточняется, что место должно вмещать не менее 10 сотрудников, иметь вертолетную площадку и находиться не далее 23 километров от морских производственных объектов.
Приказ вводится в действие с 17 октября.
 
НефтьГазКаспийское мореКАЗАХСТАН
 
 
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