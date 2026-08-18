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"Казмунайгаз" в I полугодии отправил 6,9 миллиона тонн нефти

"Казмунайгаз" в I полугодии отправил 6,9 миллиона тонн нефти - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Казмунайгаз" в I полугодии отправил 6,9 миллиона тонн нефти

Казахстанская компания "Казмунайгаз" (КМГ) отправила через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в первом полугодии этого года 6,9 миллиона тонн | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:44+0300

2026-08-18T14:44+0300

2026-08-18T14:44+0300

нефть

казахстан

баку

тбилиси

ктк

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казтрансойл

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АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Казахстанская компания "Казмунайгаз" (КМГ) отправила через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в первом полугодии этого года 6,9 миллиона тонн нефти, это на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, тогда КМГ отправила почти 7,5 миллиона тонн углеводородов, сообщает пресс-служба нефтегазового оператора. "Транспортировка нефти 6 месяцев 2026 (на долю КМГ)... 6 920 тысяч тонн... -7,4%", - значится в отчете компании за полугодие. Общий объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам увеличился в январе-июне на 0,8% и составил 36,3 миллиона тонн, рост связан с увеличением поставок по направлениям Атырау–Самара и Атасу–Алашанькоу. Однако положительная динамика была нивелирована снижением объемов транспортировки по системе КТК, отметили в компании. По данным КМГ, общий объем морской транспортировки нефти вырос на 24,4%, достигнув 6,947 миллиона тонн. Увеличение объемов морской транспортировки в открытых морях в КМГ объяснили расширением состава танкерного флота, задействованного на маршрутах Черного и Средиземного морей, а также привлечением дополнительных судов типа Suezmax большей грузовместимости для перевозок в Средиземном море. Минэнерго Казахстана 10 августа сообщило, что часть объемов экспортной казахстанской нефти в июле была перенаправлена на другие маршруты из-за ограничений приема у КТК. "Казтрансойл" в декабре сообщил, что страна согласовала переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и частично в Китай после атак украинских беспилотников на инфраструктуру консорциума. АО "Национальная компания "Казмунайгаз" является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.

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нефть, казахстан, баку, тбилиси, ктк, казмунайгаз, казтрансойл