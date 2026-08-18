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Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco
Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco - 18.08.2026, ПРАЙМ
Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удар несколькими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовском Джизане, информирует | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:26+0300
2026-08-18T11:26+0300
нефть
saudi aramco
йемен
саудовская аравия
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БЕЙРУТ, 18 авг - ПРАЙМ. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удар несколькими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовском Джизане, информирует подконтрольное движению агентство SABA со ссылкой на военный источник. "Йеменские вооруженные силы атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в Джизане несколькими БПЛА", - цитирует агентство слова источника. По утверждению собеседника агентства, удар был нанесен в ответ на нарушение воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа, а беспилотники "точно поразили цель".
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нефть, saudi aramco, йемен, саудовская аравия, нпз
Нефть, Saudi Aramco, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, НПЗ
11:26 18.08.2026
 
Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco

Йеменские хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco в саудовском Джизане

© РИА Новости . Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости .
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БЕЙРУТ, 18 авг - ПРАЙМ. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удар несколькими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовском Джизане, информирует подконтрольное движению агентство SABA со ссылкой на военный источник.
"Йеменские вооруженные силы атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в Джизане несколькими БПЛА", - цитирует агентство слова источника.
По утверждению собеседника агентства, удар был нанесен в ответ на нарушение воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа, а беспилотники "точно поразили цель".
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НефтьSaudi AramcoЙЕМЕНСАУДОВСКАЯ АРАВИЯНПЗ
 
 
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