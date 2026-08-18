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Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco

Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco - 18.08.2026, ПРАЙМ

Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удар несколькими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовском Джизане, информирует | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:26+0300

2026-08-18T11:26+0300

2026-08-18T11:26+0300

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йемен

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нпз

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БЕЙРУТ, 18 авг - ПРАЙМ. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удар несколькими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовском Джизане, информирует подконтрольное движению агентство SABA со ссылкой на военный источник. "Йеменские вооруженные силы атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в Джизане несколькими БПЛА", - цитирует агентство слова источника. По утверждению собеседника агентства, удар был нанесен в ответ на нарушение воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа, а беспилотники "точно поразили цель".

https://1prime.ru/20260812/ormuzskiy-872245458.html

йемен

саудовская аравия

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нефть, saudi aramco, йемен, саудовская аравия, нпз