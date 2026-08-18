https://1prime.ru/20260818/khusity-872458506.html
Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco
Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco - 18.08.2026, ПРАЙМ
Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удар несколькими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовском Джизане, информирует | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:26+0300
2026-08-18T11:26+0300
2026-08-18T11:26+0300
нефть
saudi aramco
йемен
саудовская аравия
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0c/869094012_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_cf5baecb8b772ba8bfe3cfcee218047c.jpg
БЕЙРУТ, 18 авг - ПРАЙМ. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удар несколькими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовском Джизане, информирует подконтрольное движению агентство SABA со ссылкой на военный источник. "Йеменские вооруженные силы атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в Джизане несколькими БПЛА", - цитирует агентство слова источника. По утверждению собеседника агентства, удар был нанесен в ответ на нарушение воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа, а беспилотники "точно поразили цель".
https://1prime.ru/20260812/ormuzskiy-872245458.html
йемен
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0c/869094012_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e1d847268c33d69a14e7cee5eb3dad5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, saudi aramco, йемен, саудовская аравия, нпз
Нефть, Saudi Aramco, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, НПЗ
Хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco
Йеменские хуситы заявили об атаке беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco в саудовском Джизане