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Ливия хочет вернуть статус крупнейшего производителя нефти - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Ливия хочет вернуть статус крупнейшего производителя нефти
Ливия хочет вернуть статус крупнейшего производителя нефти - 18.08.2026, ПРАЙМ
Ливия хочет вернуть статус крупнейшего производителя нефти
Ливии необходимы инвестиции до 40 миллиардов долларов на разработку месторождений, чтобы вернуть статус одного из крупнейших производителей нефти, заявил глава... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:52+0300
2026-08-18T10:05+0300
нефть
газ
ливия
noc
financial times
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ливии необходимы инвестиции до 40 миллиардов долларов на разработку месторождений, чтобы вернуть статус одного из крупнейших производителей нефти, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Масуд Сулейман. "У нас много неразработанных ресурсов. Нам нужны значительные средства - от 30 до 40 миллиардов долларов", - рассказал Масуд Сулейман в интервью газете Financial Times. По его словам, Ливия стремится вновь занять место одного из крупнейших мировых производителей нефти. "Амбициозная, но реалистичная цель" страны состоит в том, чтобы довести добычу Ливии до 2 миллионов баррелей в сутки к 2030 году с нынешнего уровня примерно в 1,4 миллиона баррелей в сутки, заявил глава NOC изданию. В стране обнаружено более 60 нефтяных и газовых месторождений, которые пока не разрабатываются, добавил Сулейман. В соответствии с соглашениями о разделе продукции Ливии, государственная нефтяная компания обязана финансировать свою долю затрат на разработку, что делает проекты уязвимыми в случае задержки государственного финансирования, отмечается в материале. NOC рассматривает возможность возвращения к концессионным соглашениям, в рамках которых инвесторы будут нести большую часть первоначальных затрат, отметил глава компании в интервью. "Мы думаем об изменении бизнес-модели между NOC и нашими международными партнерами. Мы страдаем от нехватки средств, и это резко задерживает наши проекты разработки", - приводит издание слова Сулеймана.
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нефть, газ, ливия, noc, financial times
Нефть, Газ, ЛИВИЯ, NOC, Financial Times
09:52 18.08.2026 (обновлено: 10:05 18.08.2026)
 
Ливия хочет вернуть статус крупнейшего производителя нефти

NOC: Ливии нужно до 40 млрд долларов для возвращения статуса крупного производителя нефти

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ливии необходимы инвестиции до 40 миллиардов долларов на разработку месторождений, чтобы вернуть статус одного из крупнейших производителей нефти, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Масуд Сулейман.
"У нас много неразработанных ресурсов. Нам нужны значительные средства - от 30 до 40 миллиардов долларов", - рассказал Масуд Сулейман в интервью газете Financial Times. По его словам, Ливия стремится вновь занять место одного из крупнейших мировых производителей нефти.
"Амбициозная, но реалистичная цель" страны состоит в том, чтобы довести добычу Ливии до 2 миллионов баррелей в сутки к 2030 году с нынешнего уровня примерно в 1,4 миллиона баррелей в сутки, заявил глава NOC изданию.
В стране обнаружено более 60 нефтяных и газовых месторождений, которые пока не разрабатываются, добавил Сулейман.
В соответствии с соглашениями о разделе продукции Ливии, государственная нефтяная компания обязана финансировать свою долю затрат на разработку, что делает проекты уязвимыми в случае задержки государственного финансирования, отмечается в материале.
NOC рассматривает возможность возвращения к концессионным соглашениям, в рамках которых инвесторы будут нести большую часть первоначальных затрат, отметил глава компании в интервью.
"Мы думаем об изменении бизнес-модели между NOC и нашими международными партнерами. Мы страдаем от нехватки средств, и это резко задерживает наши проекты разработки", - приводит издание слова Сулеймана.
 
НефтьГазЛИВИЯNOCFinancial Times
 
 
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