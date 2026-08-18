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Первое судно китайской New New Shipping Line зайдет в Мурманск 20 августа

Первое судно китайской New New Shipping Line зайдет в Мурманск 20 августа - 18.08.2026, ПРАЙМ

Первое судно китайской New New Shipping Line зайдет в Мурманск 20 августа

Первое судно китайской контейнерной судоходной компании New New Shipping Line, прошедшее по Северному морскому пути, зайдет в порт Мурманска 20 августа, заявил... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:06+0300

2026-08-18T12:06+0300

2026-08-18T12:09+0300

мировая экономика

мурманск

арктика

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Первое судно китайской контейнерной судоходной компании New New Shipping Line, прошедшее по Северному морскому пути, зайдет в порт Мурманска 20 августа, заявил генеральный директор компании Кэ Цзинь. "В этом году мы четвертый год подряд активно осваиваем Арктику. Например, 20 августа мы впервые заходим в Мурманск и уже четвертый год следуем в Архангельск", - сказал Кэ Цзинь в рамках форума "Ростки". По его словам, компания наращивает инвестиции и заинтересована в совершенствовании соответствующей портовой инфраструктуры. "В октябре будут спущены на воду шесть контейнеровозов ледового класса Арк-3, вместимостью 4,8 тысячи TEU", - рассказал глава компании. Как подчеркнул Кэ Цзинь, за последние четыре года все больше китайских компаний присоединились к сотрудничеству с Россией по Северному морскому пути. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.

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мировая экономика, мурманск, арктика, китай