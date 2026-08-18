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Нефтяной рынок адаптировался к конфликту в Ормузском проливе, пишет Reuters - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Нефтяной рынок адаптировался к конфликту в Ормузском проливе, пишет Reuters
Нефтяной рынок адаптировался к конфликту в Ормузском проливе, пишет Reuters - 18.08.2026, ПРАЙМ
Нефтяной рынок адаптировался к конфликту в Ормузском проливе, пишет Reuters
Нефтяной рынок все чаще ведет себя так, как будто перебои в поставках энергоносителей на Ближнем Востоке — это не временный шок, а новая реальность, пишет... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:40+0300
2026-08-18T14:41+0300
энергетика
ормузский пролив
сша
ближний восток
иран
персидский залив
нефть
оаэ
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Нефтяной рынок все чаще ведет себя так, как будто перебои в поставках энергоносителей на Ближнем Востоке — это не временный шок, а новая реальность, пишет обозреватель Reuters Рон Буссо."Рынок, возможно, больше не опасается немедленного обвала поставок, но и не ожидает быстрого возвращения к нормальному состоянию", — заявил он.Буссо подчеркнул, что спустя почти шесть месяцев после начала конфликта между США и Ираном надежды на дипломатический прорыв угасли, так как обе стороны занимают жесткую позицию. В итоге цены на нефть стабилизировались на уровне около 90 долларов за баррель.По словам эксперта, появились свидетельств того, что производители нефти в Персидском заливе все чаще полагаются на суда, которые отключают системы слежения во время транзита через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.&quot;ОАЭ, по всей видимости, создали сеть &quot;теневых танкеров&quot;, которые перевозят нефть через Ормузский пролив, а затем переваливают груз в Оманском заливе&quot;, — отмечает онВ результате возникает необычная ситуация, когда торговцы знают о перебоях в поставках, но не могут определить, насколько серьезными они были, отметил эксперт. Он добавил, что пока не разрешится тупиковая ситуация в регионе, неопределенность будет нависать над энергетическими рынками."Чем дольше затягивается тупиковая ситуация вокруг Ормузского пролива, тем меньше это похоже на временный шок предложения и тем больше напоминает структурную перестройку мировой торговли нефтью", — резюмировал Буссо.Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. На серии атак Вашингтона Тегеран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил США в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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ормузский пролив
сша
ближний восток
иран
персидский залив
оаэ
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ормузский пролив, сша, ближний восток, иран, персидский залив, нефть, оаэ
Энергетика, Ормузский пролив, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Нефть, ОАЭ
14:40 18.08.2026 (обновлено: 14:41 18.08.2026)
 
Нефтяной рынок адаптировался к конфликту в Ормузском проливе, пишет Reuters

Эксперт Reuters Буссо: нефтяной рынок адаптировался к новой реальности в Ормузском проливе

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Нефтяной рынок все чаще ведет себя так, как будто перебои в поставках энергоносителей на Ближнем Востоке — это не временный шок, а новая реальность, пишет обозреватель Reuters Рон Буссо.
"Рынок, возможно, больше не опасается немедленного обвала поставок, но и не ожидает быстрого возвращения к нормальному состоянию", — заявил он.
Буссо подчеркнул, что спустя почти шесть месяцев после начала конфликта между США и Ираном надежды на дипломатический прорыв угасли, так как обе стороны занимают жесткую позицию. В итоге цены на нефть стабилизировались на уровне около 90 долларов за баррель.
По словам эксперта, появились свидетельств того, что производители нефти в Персидском заливе все чаще полагаются на суда, которые отключают системы слежения во время транзита через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.

"ОАЭ, по всей видимости, создали сеть "теневых танкеров", которые перевозят нефть через Ормузский пролив, а затем переваливают груз в Оманском заливе", — отмечает он

В результате возникает необычная ситуация, когда торговцы знают о перебоях в поставках, но не могут определить, насколько серьезными они были, отметил эксперт. Он добавил, что пока не разрешится тупиковая ситуация в регионе, неопределенность будет нависать над энергетическими рынками.
"Чем дольше затягивается тупиковая ситуация вокруг Ормузского пролива, тем меньше это похоже на временный шок предложения и тем больше напоминает структурную перестройку мировой торговли нефтью", — резюмировал Буссо.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. На серии атак Вашингтона Тегеран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил США в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива
12:10
 
ЭнергетикаОрмузский проливСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВНефтьОАЭ
 
 
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