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Цена на нефть Brent поднялась выше 92 долларов за баррель

Цена на нефть Brent поднялась выше 92 долларов за баррель - 18.08.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть Brent поднялась выше 92 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, стоимость Brent впервые с 24 июля поднялась до 92 долларов за баррель, американская марка WTI впервые с 31 июля... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T18:59+0300

2026-08-18T18:59+0300

2026-08-18T18:59+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, стоимость Brent впервые с 24 июля поднялась до 92 долларов за баррель, американская марка WTI впервые с 31 июля превысила 85 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.39 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,12% относительно предыдущего закрытия - до 91,88 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 24 июля поднялся до 92 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,37% - до 84,89 доллара за баррель, ранее значение впервые с 31 июля превышало 85 долларов.

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2026

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нефть, цены, баррель, фьючерсы