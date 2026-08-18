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Цена на нефть Brent поднялась выше 92 долларов за баррель
Цена на нефть Brent поднялась выше 92 долларов за баррель - 18.08.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть Brent поднялась выше 92 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, стоимость Brent впервые с 24 июля поднялась до 92 долларов за баррель, американская марка WTI впервые с 31 июля... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:59+0300
2026-08-18T18:59+0300
2026-08-18T18:59+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, стоимость Brent впервые с 24 июля поднялась до 92 долларов за баррель, американская марка WTI впервые с 31 июля превысила 85 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.39 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,12% относительно предыдущего закрытия - до 91,88 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 24 июля поднялся до 92 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,37% - до 84,89 доллара за баррель, ранее значение впервые с 31 июля превышало 85 долларов.
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нефть, цены, баррель, фьючерсы
Нефть, цены, баррель, фьючерсы
Цена на нефть Brent поднялась выше 92 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась до 92 долларов за баррель, WTI превысила 85 долларов
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, стоимость Brent впервые с 24 июля поднялась до 92 долларов за баррель, американская марка WTI впервые с 31 июля превысила 85 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.39 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,12% относительно предыдущего закрытия - до 91,88 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 24 июля поднялся до 92 долларов.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,37% - до 84,89 доллара за баррель, ранее значение впервые с 31 июля превышало 85 долларов.