Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Как оценить четыре новых вида облигаций и доход от них - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/obligatsii-872435427.html
Как оценить четыре новых вида облигаций и доход от них
Как оценить четыре новых вида облигаций и доход от них - 18.08.2026, ПРАЙМ
Как оценить четыре новых вида облигаций и доход от них
После снижения ключевой ставки инвесторы вновь начинают искать более доходные альтернативы банковским вкладам и классическим облигациям. Именно в этот момент на | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:45+0300
2026-08-18T11:45+0300
мнения аналитиков
банки
рынок
финансы
"солид инвестиции"
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872435427.jpg?1787042709
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. После снижения ключевой ставки инвесторы вновь начинают искать более доходные альтернативы банковским вкладам и классическим облигациям. Именно в этот момент на рынке появляется главный риск: желание заработать больше нередко заставляет покупать инструменты, принцип работы которых понятен далеко не всем. Как оценить новые виды облигаций и понять, когда повышенная доходность действительно оправдана?В последние два года российский рынок облигаций изменился сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Помимо привычных ОФЗ и корпоративных выпусков инвесторам стали доступны новые инструменты — неипотечная секьюритизация, дисконтные облигации, RUONIA-линкеры и сукук. Все они обещают дополнительные преимущества: более высокую доходность или защиту от изменения процентных ставок. Разберем четыре новых инструмента российского долгового рынка и посмотрим, в каких случаях они действительно способны улучшить портфель.📈 Неипотечная секьюритизацияОдин из самых быстрорастущих сегментов российского долгового рынка — неипотечная секьюритизация. По данным Банка России, в 2025 году было размещено 51 выпуск почти на 1,1 триллиона рублей, а совокупный объем рынка вырос на 39% до 2,6 триллиона рублей. Доходность отдельных новых выпусков этого сегмента в 2026 году находилась примерно в диапазоне 17,5–18,3% годовых.Как это работает, поясню на условном примере. Банк объединяет несколько тысяч автокредитов в один пул, а специальная компания выпускает облигации, выплаты по которым обеспечиваются платежами заемщиков. Выпуск может состоять из нескольких частей с разным уровнем риска. Старший транш может иметь максимальный кредитный рейтинг. Первые возможные убытки принимает на себя младший транш, тогда как владельцы старшего транша получают выплаты в приоритетном порядке.Дополнительная доходность таких бумаг далеко не всегда является платой за кредитный риск. Значительная часть премии связана с более сложной структурой выпуска и ограниченной ликвидностью. Кроме того, срок обращения зачастую зависит от исполнения обязательств по пулу активов и не всегда известен заранее.💰 Дисконтные облигацииЕще один инструмент, который постепенно набирает популярность, — дисконтные облигации. Их главное отличие заключается в том, что основной доход инвестор получает за счет разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью при погашении. Например, инвестор приобретает облигацию за 800 рублей, а через пять лет при погашении получает 1000 рублей. Именно эти 200 рублей формируют основной доход по бумаге.Интерес к дисконтным облигациям растет вместе с рынком корпоративного долга. По итогам 2025 года на Московской бирже было размещено около 1,2 тысячи выпусков корпоративных облигаций общим объемом 12 триллионов рублей. Доходность таких выпусков сегодня сопоставима с доходностью классических корпоративных облигаций аналогичного кредитного качества и в зависимости от эмитента и срока обращения может составлять 16–18% годовых. Дополнительным преимуществом при соблюдении условий может стать льгота долгосрочного владения.📉 RUONIA-линкерыПосле начала цикла снижения ключевой ставки на рынке появился еще один инструмент — RUONIA-линкеры. Первый российский выпуск таких облигаций ВЭБ.РФ разместил в 2026 году. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения со 100 миллиардов до 150 миллиардов рублей. В отличие от обычного флоатера, у RUONIA-линкера к ставке денежного рынка привязан не купон, а номинал облигации. Дополнительно инвестор получает фиксированный купон. При текущем значении RUONIA около 14% годовых индикативная доходность инструмента составляет примерно 15,8% годовых до учета цены покупки, налогов и особенностей расчета индексации.Главная особенность RUONIA-линкеров заключается в том, что номинал бумаги индексируется в зависимости от динамики денежного рынка. Благодаря этому инвестор значительно меньше зависит от изменения процентных ставок, чем при покупке классических облигаций с фиксированным купоном. Однако стоит учитывать: инвестор по-прежнему принимает на себя кредитный риск эмитента, облигация имеет срок обращения, а ее рыночная цена может меняться. По ликвидности такие выпуски пока уступают наиболее популярным биржевым инструментам.🕌 СукукЕще одна новинка российского долгового рынка — сукук. Первый выпуск таких бумаг ВЭБ.РФ разместил в июне этого года объемом 3,53 миллиарда рублей. Спрос превысил 9,3 миллиарда рублей, то есть оказался более чем в 2,5 раза выше предложения. Розничные инвесторы подали свыше 5,3 тысячи заявок и приобрели около 24% выпуска. Расчетная доходность была установлена на уровне 15,35% годовых.Сукук часто называют исламскими облигациями, однако юридически и экономически они отличаются от классических долговых бумаг. Инвестор получает доход за счет участия в прибыли, создаваемой базовым активом или проектом. Несмотря на высокий интерес к дебютному размещению, рынок сукук остается небольшим, а ликвидность ограниченной.Российский рынок облигаций становится сложнее, а выбор инструментов шире. Это открывает новые возможности для инвесторов, но одновременно делает более важным анализ каждого выпуска.Автор: старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции" Ольга Николаева
https://1prime.ru/20260814/solid-872347420.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Ольга Николаева
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872437515_0:216:1706:1922_100x100_80_0_0_749144da53e0f6928dd32e07f9031a46.jpg
Ольга Николаева
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872437515_0:216:1706:1922_100x100_80_0_0_749144da53e0f6928dd32e07f9031a46.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, банки, рынок, финансы, "солид инвестиции", банк россии
Мнения аналитиков, Банки, Рынок, Финансы, "Солид Инвестиции", Банк России
11:45 18.08.2026
 
Как оценить четыре новых вида облигаций и доход от них

Аналитик Николаева назвала особенности четырёх новых видов облигаций

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Ольга Николаева, руководитель направления разработки инвестиционных идей Солид Инвестиции
Ольга Николаева
Старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
Все материалы
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. После снижения ключевой ставки инвесторы вновь начинают искать более доходные альтернативы банковским вкладам и классическим облигациям. Именно в этот момент на рынке появляется главный риск: желание заработать больше нередко заставляет покупать инструменты, принцип работы которых понятен далеко не всем. Как оценить новые виды облигаций и понять, когда повышенная доходность действительно оправдана?
Слабый рубль толкает облигации вниз, но доходность держится
14 августа, 16:02
В последние два года российский рынок облигаций изменился сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Помимо привычных ОФЗ и корпоративных выпусков инвесторам стали доступны новые инструменты — неипотечная секьюритизация, дисконтные облигации, RUONIA-линкеры и сукук. Все они обещают дополнительные преимущества: более высокую доходность или защиту от изменения процентных ставок. Разберем четыре новых инструмента российского долгового рынка и посмотрим, в каких случаях они действительно способны улучшить портфель.

📈 Неипотечная секьюритизация

Один из самых быстрорастущих сегментов российского долгового рынка — неипотечная секьюритизация. По данным Банка России, в 2025 году было размещено 51 выпуск почти на 1,1 триллиона рублей, а совокупный объем рынка вырос на 39% до 2,6 триллиона рублей. Доходность отдельных новых выпусков этого сегмента в 2026 году находилась примерно в диапазоне 17,5–18,3% годовых.
Как это работает, поясню на условном примере. Банк объединяет несколько тысяч автокредитов в один пул, а специальная компания выпускает облигации, выплаты по которым обеспечиваются платежами заемщиков. Выпуск может состоять из нескольких частей с разным уровнем риска. Старший транш может иметь максимальный кредитный рейтинг. Первые возможные убытки принимает на себя младший транш, тогда как владельцы старшего транша получают выплаты в приоритетном порядке.
Дополнительная доходность таких бумаг далеко не всегда является платой за кредитный риск. Значительная часть премии связана с более сложной структурой выпуска и ограниченной ликвидностью. Кроме того, срок обращения зачастую зависит от исполнения обязательств по пулу активов и не всегда известен заранее.

💰 Дисконтные облигации

Еще один инструмент, который постепенно набирает популярность, — дисконтные облигации. Их главное отличие заключается в том, что основной доход инвестор получает за счет разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью при погашении. Например, инвестор приобретает облигацию за 800 рублей, а через пять лет при погашении получает 1000 рублей. Именно эти 200 рублей формируют основной доход по бумаге.
Интерес к дисконтным облигациям растет вместе с рынком корпоративного долга. По итогам 2025 года на Московской бирже было размещено около 1,2 тысячи выпусков корпоративных облигаций общим объемом 12 триллионов рублей. Доходность таких выпусков сегодня сопоставима с доходностью классических корпоративных облигаций аналогичного кредитного качества и в зависимости от эмитента и срока обращения может составлять 16–18% годовых. Дополнительным преимуществом при соблюдении условий может стать льгота долгосрочного владения.

📉 RUONIA-линкеры

После начала цикла снижения ключевой ставки на рынке появился еще один инструмент — RUONIA-линкеры. Первый российский выпуск таких облигаций ВЭБ.РФ разместил в 2026 году. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения со 100 миллиардов до 150 миллиардов рублей. В отличие от обычного флоатера, у RUONIA-линкера к ставке денежного рынка привязан не купон, а номинал облигации. Дополнительно инвестор получает фиксированный купон. При текущем значении RUONIA около 14% годовых индикативная доходность инструмента составляет примерно 15,8% годовых до учета цены покупки, налогов и особенностей расчета индексации.
Главная особенность RUONIA-линкеров заключается в том, что номинал бумаги индексируется в зависимости от динамики денежного рынка. Благодаря этому инвестор значительно меньше зависит от изменения процентных ставок, чем при покупке классических облигаций с фиксированным купоном. Однако стоит учитывать: инвестор по-прежнему принимает на себя кредитный риск эмитента, облигация имеет срок обращения, а ее рыночная цена может меняться. По ликвидности такие выпуски пока уступают наиболее популярным биржевым инструментам.

🕌 Сукук

Еще одна новинка российского долгового рынка — сукук. Первый выпуск таких бумаг ВЭБ.РФ разместил в июне этого года объемом 3,53 миллиарда рублей. Спрос превысил 9,3 миллиарда рублей, то есть оказался более чем в 2,5 раза выше предложения. Розничные инвесторы подали свыше 5,3 тысячи заявок и приобрели около 24% выпуска. Расчетная доходность была установлена на уровне 15,35% годовых.
Сукук часто называют исламскими облигациями, однако юридически и экономически они отличаются от классических долговых бумаг. Инвестор получает доход за счет участия в прибыли, создаваемой базовым активом или проектом. Несмотря на высокий интерес к дебютному размещению, рынок сукук остается небольшим, а ликвидность ограниченной.
Российский рынок облигаций становится сложнее, а выбор инструментов шире. Это открывает новые возможности для инвесторов, но одновременно делает более важным анализ каждого выпуска.
Автор: старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции" Ольга Николаева

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковБанкиРынокФинансы"Солид Инвестиции"Банк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала