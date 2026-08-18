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Как оценить четыре новых вида облигаций и доход от них

Как оценить четыре новых вида облигаций и доход от них - 18.08.2026, ПРАЙМ

Как оценить четыре новых вида облигаций и доход от них

После снижения ключевой ставки инвесторы вновь начинают искать более доходные альтернативы банковским вкладам и классическим облигациям. Именно в этот момент на | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:45+0300

2026-08-18T11:45+0300

2026-08-18T11:45+0300

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. После снижения ключевой ставки инвесторы вновь начинают искать более доходные альтернативы банковским вкладам и классическим облигациям. Именно в этот момент на рынке появляется главный риск: желание заработать больше нередко заставляет покупать инструменты, принцип работы которых понятен далеко не всем. Как оценить новые виды облигаций и понять, когда повышенная доходность действительно оправдана?В последние два года российский рынок облигаций изменился сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Помимо привычных ОФЗ и корпоративных выпусков инвесторам стали доступны новые инструменты — неипотечная секьюритизация, дисконтные облигации, RUONIA-линкеры и сукук. Все они обещают дополнительные преимущества: более высокую доходность или защиту от изменения процентных ставок. Разберем четыре новых инструмента российского долгового рынка и посмотрим, в каких случаях они действительно способны улучшить портфель.📈 Неипотечная секьюритизацияОдин из самых быстрорастущих сегментов российского долгового рынка — неипотечная секьюритизация. По данным Банка России, в 2025 году было размещено 51 выпуск почти на 1,1 триллиона рублей, а совокупный объем рынка вырос на 39% до 2,6 триллиона рублей. Доходность отдельных новых выпусков этого сегмента в 2026 году находилась примерно в диапазоне 17,5–18,3% годовых.Как это работает, поясню на условном примере. Банк объединяет несколько тысяч автокредитов в один пул, а специальная компания выпускает облигации, выплаты по которым обеспечиваются платежами заемщиков. Выпуск может состоять из нескольких частей с разным уровнем риска. Старший транш может иметь максимальный кредитный рейтинг. Первые возможные убытки принимает на себя младший транш, тогда как владельцы старшего транша получают выплаты в приоритетном порядке.Дополнительная доходность таких бумаг далеко не всегда является платой за кредитный риск. Значительная часть премии связана с более сложной структурой выпуска и ограниченной ликвидностью. Кроме того, срок обращения зачастую зависит от исполнения обязательств по пулу активов и не всегда известен заранее.💰 Дисконтные облигацииЕще один инструмент, который постепенно набирает популярность, — дисконтные облигации. Их главное отличие заключается в том, что основной доход инвестор получает за счет разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью при погашении. Например, инвестор приобретает облигацию за 800 рублей, а через пять лет при погашении получает 1000 рублей. Именно эти 200 рублей формируют основной доход по бумаге.Интерес к дисконтным облигациям растет вместе с рынком корпоративного долга. По итогам 2025 года на Московской бирже было размещено около 1,2 тысячи выпусков корпоративных облигаций общим объемом 12 триллионов рублей. Доходность таких выпусков сегодня сопоставима с доходностью классических корпоративных облигаций аналогичного кредитного качества и в зависимости от эмитента и срока обращения может составлять 16–18% годовых. Дополнительным преимуществом при соблюдении условий может стать льгота долгосрочного владения.📉 RUONIA-линкерыПосле начала цикла снижения ключевой ставки на рынке появился еще один инструмент — RUONIA-линкеры. Первый российский выпуск таких облигаций ВЭБ.РФ разместил в 2026 году. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения со 100 миллиардов до 150 миллиардов рублей. В отличие от обычного флоатера, у RUONIA-линкера к ставке денежного рынка привязан не купон, а номинал облигации. Дополнительно инвестор получает фиксированный купон. При текущем значении RUONIA около 14% годовых индикативная доходность инструмента составляет примерно 15,8% годовых до учета цены покупки, налогов и особенностей расчета индексации.Главная особенность RUONIA-линкеров заключается в том, что номинал бумаги индексируется в зависимости от динамики денежного рынка. Благодаря этому инвестор значительно меньше зависит от изменения процентных ставок, чем при покупке классических облигаций с фиксированным купоном. Однако стоит учитывать: инвестор по-прежнему принимает на себя кредитный риск эмитента, облигация имеет срок обращения, а ее рыночная цена может меняться. По ликвидности такие выпуски пока уступают наиболее популярным биржевым инструментам.🕌 СукукЕще одна новинка российского долгового рынка — сукук. Первый выпуск таких бумаг ВЭБ.РФ разместил в июне этого года объемом 3,53 миллиарда рублей. Спрос превысил 9,3 миллиарда рублей, то есть оказался более чем в 2,5 раза выше предложения. Розничные инвесторы подали свыше 5,3 тысячи заявок и приобрели около 24% выпуска. Расчетная доходность была установлена на уровне 15,35% годовых.Сукук часто называют исламскими облигациями, однако юридически и экономически они отличаются от классических долговых бумаг. Инвестор получает доход за счет участия в прибыли, создаваемой базовым активом или проектом. Несмотря на высокий интерес к дебютному размещению, рынок сукук остается небольшим, а ликвидность ограниченной.Российский рынок облигаций становится сложнее, а выбор инструментов шире. Это открывает новые возможности для инвесторов, но одновременно делает более важным анализ каждого выпуска.Автор: старший аналитик по облигациям "Солид Инвестиции" Ольга Николаева

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Ольга Николаева https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872437515_0:216:1706:1922_100x100_80_0_0_749144da53e0f6928dd32e07f9031a46.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ольга Николаева https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872437515_0:216:1706:1922_100x100_80_0_0_749144da53e0f6928dd32e07f9031a46.jpg

мнения аналитиков, банки, рынок, финансы, "солид инвестиции", банк россии