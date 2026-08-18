https://1prime.ru/20260818/petrobras-872462614.html

На севере Бразилии обнаружили залежи углеводородов

На севере Бразилии обнаружили залежи углеводородов - 18.08.2026, ПРАЙМ

На севере Бразилии обнаружили залежи углеводородов

Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras обнаружил залежи углеводородов в разведочной скважине на шельфе штата Амапы на севере Бразилии, следует из... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:33+0300

2026-08-18T12:33+0300

2026-08-18T12:35+0300

нефть

газ

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras обнаружил залежи углеводородов в разведочной скважине на шельфе штата Амапы на севере Бразилии, следует из пресс-релиза компании. "Компания Petrobras обнаружила наличие углеводородов в разведочной скважине, где в настоящее время проходит бурение в блоке FZA-M-59, расположенном на глубоководном шельфе Амапы, в бассейне Фос-ду-Амазонас на экваториальной окраине Бразилии", - говорится в сообщении. Скважина Morpho (1-BRSA-1405-APS) расположена примерно в 175 км от побережья штата Амапа, на глубине 2886 метров. Как отмечается в релизе, дальнейшие оценочные работы проводятся безопасно для окружающей среды и людей. Petrobras отмечает, что деятельность в блоке FZA-M-59 согласована со стратегией компании пополнить запасы нефти и газа за счет разведочных работ в приграничных районах, поддерживая в Бразилии спрос на энергию во время всего перехода на другие виды энергии. Бразильская компания является оператором блока FZA-M-59 и владеет 100% долей участия на этой территории. Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, газ, бразилия, petrobras