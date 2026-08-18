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На севере Бразилии обнаружили залежи углеводородов - 18.08.2026, ПРАЙМ
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На севере Бразилии обнаружили залежи углеводородов
На севере Бразилии обнаружили залежи углеводородов - 18.08.2026, ПРАЙМ
На севере Бразилии обнаружили залежи углеводородов
Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras обнаружил залежи углеводородов в разведочной скважине на шельфе штата Амапы на севере Бразилии, следует из... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:33+0300
2026-08-18T12:35+0300
нефть
газ
бразилия
petrobras
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras обнаружил залежи углеводородов в разведочной скважине на шельфе штата Амапы на севере Бразилии, следует из пресс-релиза компании. "Компания Petrobras обнаружила наличие углеводородов в разведочной скважине, где в настоящее время проходит бурение в блоке FZA-M-59, расположенном на глубоководном шельфе Амапы, в бассейне Фос-ду-Амазонас на экваториальной окраине Бразилии", - говорится в сообщении. Скважина Morpho (1-BRSA-1405-APS) расположена примерно в 175 км от побережья штата Амапа, на глубине 2886 метров. Как отмечается в релизе, дальнейшие оценочные работы проводятся безопасно для окружающей среды и людей. Petrobras отмечает, что деятельность в блоке FZA-M-59 согласована со стратегией компании пополнить запасы нефти и газа за счет разведочных работ в приграничных районах, поддерживая в Бразилии спрос на энергию во время всего перехода на другие виды энергии. Бразильская компания является оператором блока FZA-M-59 и владеет 100% долей участия на этой территории. Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
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нефть, газ, бразилия, petrobras
Нефть, Газ, БРАЗИЛИЯ, Petrobras
12:33 18.08.2026 (обновлено: 12:35 18.08.2026)
 
На севере Бразилии обнаружили залежи углеводородов

Petrobras обнаружил залежи углеводородов в разведочной скважине на севере Бразилии

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras обнаружил залежи углеводородов в разведочной скважине на шельфе штата Амапы на севере Бразилии, следует из пресс-релиза компании.
"Компания Petrobras обнаружила наличие углеводородов в разведочной скважине, где в настоящее время проходит бурение в блоке FZA-M-59, расположенном на глубоководном шельфе Амапы, в бассейне Фос-ду-Амазонас на экваториальной окраине Бразилии", - говорится в сообщении.
Скважина Morpho (1-BRSA-1405-APS) расположена примерно в 175 км от побережья штата Амапа, на глубине 2886 метров. Как отмечается в релизе, дальнейшие оценочные работы проводятся безопасно для окружающей среды и людей.
Petrobras отмечает, что деятельность в блоке FZA-M-59 согласована со стратегией компании пополнить запасы нефти и газа за счет разведочных работ в приграничных районах, поддерживая в Бразилии спрос на энергию во время всего перехода на другие виды энергии.
Бразильская компания является оператором блока FZA-M-59 и владеет 100% долей участия на этой территории.
Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
 
НефтьГазБРАЗИЛИЯPetrobras
 
 
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