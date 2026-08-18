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Саудовская Aramco и Maaden запустят совместное предприятие
Саудовская Aramco и Maaden запустят совместное предприятие - 18.08.2026, ПРАЙМ
Саудовская Aramco и Maaden запустят совместное предприятие
Нефтегазовая и горнодобывающая госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco и Maaden подписали соглашение о запуске совместного предприятия по разведке и добыче... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:30+0300
2026-08-18T16:30+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовая и горнодобывающая госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco и Maaden подписали соглашение о запуске совместного предприятия по разведке и добыче полезных ископаемых в королевстве, говорится в сообщении Aramco.
"Компании Aramco и Maaden подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия... Ожидается, что 51% акций предприятия будет принадлежать компании Maaden, а 49% - Aramco, и его деятельность будет сосредоточена на геологоразведке в пределах королевства", - сообщила компания в пресс-релизе.
Отмечается, что предполагаемый район разведки, занимающий площадь около 182 тысяч квадратных километров, составляет почти 10% от общей территории Саудовской Аравии.
Ожидается, что добыча меди станет основным направлением деятельности совместного предприятия. При этом также будет вестись добыча цинка, олова и редкоземельных металлов.
В релизе подчеркивается, что вступление в силу соглашения и регистрация предприятия зависят от выполнения предварительных условий, включая получение всех необходимых корпоративных и нормативных разрешений, а также одобрения антимонопольных органов королевства.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
Maaden - государственная горнодобывающая компания Саудовской Аравии, основанная в 1997 году. Штат компании составляет более 7 400 сотрудников, а продукция экспортируется в более, чем 55 стран мира.
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нефть, промышленность, саудовская аравия, азия, европа, saudi aramco
Нефть, Промышленность, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЗИЯ, ЕВРОПА, Saudi Aramco
Саудовская Aramco и Maaden запустят совместное предприятие
Saudi Aramco и Maaden запустят совместное предприятие по добыче полезных ископаемых
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовая и горнодобывающая госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco и Maaden подписали соглашение о запуске совместного предприятия по разведке и добыче полезных ископаемых в королевстве, говорится в сообщении Aramco.
"Компании Aramco и Maaden подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия... Ожидается, что 51% акций предприятия будет принадлежать компании Maaden, а 49% - Aramco, и его деятельность будет сосредоточена на геологоразведке в пределах королевства", - сообщила компания в пресс-релизе.
Отмечается, что предполагаемый район разведки, занимающий площадь около 182 тысяч квадратных километров, составляет почти 10% от общей территории Саудовской Аравии.
Ожидается, что добыча меди станет основным направлением деятельности совместного предприятия. При этом также будет вестись добыча цинка, олова и редкоземельных металлов.
В релизе подчеркивается, что вступление в силу соглашения и регистрация предприятия зависят от выполнения предварительных условий, включая получение всех необходимых корпоративных и нормативных разрешений, а также одобрения антимонопольных органов королевства.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
Maaden - государственная горнодобывающая компания Саудовской Аравии, основанная в 1997 году. Штат компании составляет более 7 400 сотрудников, а продукция экспортируется в более, чем 55 стран мира.